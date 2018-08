Bordet promueve acciones políticas "para fortalecer el Partido Justicialista"

El presidente del Partido Justicialista Gustavo Bordet transmitió ante los miembros del Consejo Provincial un mensaje de fuerte contenido político de cara al 2019. Ratificó las internas como mecanismo de democratización y llamó a fortalecer las estructuras partidarias. Instó a "generar acciones políticas para fortalecer nuestro partido y nuestro movimiento".



Fue al encabezar un encuentro en la sede de la capital entrerriana en el que puso de manifiesto su profunda preocupación por el contexto recesivo que vive el país y en el que describió las políticas de contención que puso en marcha en la provincia.



"No cogobernamos con el gobierno nacional aunque algunos elijan no entenderlo", dejó en claro antes de mencionar que está promoviendo un cambio en la ley electoral que posibilite que todos puedan expresarse. Para esto hay que dar y generar condiciones, y lograr una síntesis que promueva lo mejor para que se puedan ganar las elecciones", e insistió: "Hay que lograr tener las intendencias, las provincias y la Nación, con un Presidente que recupere las banderas del peronismo".



Por su parte, el secretario general del Consejo, José Cáceres, expresó: "Nuestro respaldo al gobernador Gustavo Bordet y a una gestión que a través del diálogo, el consenso y con un marcado compromiso con la transparencia ha logrado mejorar la calidad del gasto público, sostener la obra pública de carácter estratégica, promover inversiones productivas y atender la cada vez más acuciante demanda social y sanitaria de la población provocada por las medidas macroeconómicas que lleva adelante el gobierno nacional".



Hablamos de "la alta inflación, las elevadas tasas de interés que superan el 40 por ciento, y los sucesivos aumentos de tarifas y servicios configuran un panorama recesivo que impacta especialmente en los trabajadores y en los sectores de la economía que concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestra provincia".



Cáceres manifestó el acuerdo con las iniciativas legislativas que apuntan a devolverle a los entrerrianos la facultad de decidir la fecha de sus elecciones. "Creemos que esta herramienta, con la que han contado todos los gobernadores entrerrianos en la historia, resulta clave para el correcto funcionamiento del federalismo y para salvaguardar la autonomía de la provincia ante el concierto nacional", consignó.



"Desde lo partidario, valoramos la incorporación de la cláusula que establece la integración de las minorías en las PASO, dado que constituye un paso fundamental para la democratización de las estructuras partidarias provinciales y una oportunidad para subsanar la distancia de los ciudadanos con las instituciones políticas representativas", señaló el ex vicegobernador peronista.



"Esta medida, cobra aún más relevancia para los y las peronistas de la provincia dada la posición del presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, el compañero Gustavo Bordet, de asegurar la realización de internas abiertas y transparentes para todas las categorías provinciales. Decisión que, creemos, abre las puertas en un marco de profundo respeto a todos aquellos militantes que deseen articular distintas propuestas al interior de nuestra fuerza", afirmó Cáceres.



"Por otra parte, volvimos a rechazar las expresiones vertidas en un medio de comunicación de alcance nacional contra nuestro partido sobre los aportes de la campaña legislativa de 2017. Y ratificamos lo actuado ante las autoridades judiciales correspondientes por nuestro apoderado legal", expresó.



"También celebramos el fin de la injusta intervención del Partido Justicialista a nivel nacional y hacemos un llamado a que nunca más vivamos situaciones como esta que ponen en serio peligro libertades fundamentales para el funcionamiento de la democracia en la Argentina", dijo Cáceres.



Durante el encuentro se realizó un detallado informe económico-financiero y se dieron curso a propuestas que tienden a asistir la construcción y acondicionamiento de las estructuras edilicias de distintas sedes partidarias departamentales. Así como también se iniciará el proceso para la construcción de un salón partidario en la sede del Consejo Provincial para albergar las actividades que se requieran.



Por último, se aprobó el fortalecimiento del Instituto de Formación para la elaboración de materiales de estudio y la concreción de instancias de discusión y de formación en toda la provincia.



Además, se dio curso a la propuesta del área de Comunicación y Formación del Partido Justicialista de Entre Ríos para la creación y potenciación de herramientas comunicacionales que acerquen, amplíen y periodicen la comunicación institucional y partidaria del PJ con sus afiliados, militantes y la sociedad en general con especial énfasis a los jóvenes entrerrianos.



Participaron: presidente, Gustavo Bordet; vicepresidente 2do, Juan José Bahillo; secretario General, José Cáceres; prosecretaria, Rosario Romero; tesorero, Lautaro Gervasoni; revisor de cuentas, Marcelo Bisogni; los vocales José Ángel Allende, Diego Lara, Silvio Moreyra, Graciela Bar, Walter Doronzoro y Celeste Pérez; el rector del Instituto, Faustino Schiavoni; y los apoderados, Sigrid Kunath y Rubén Cabrera. También estuvo presente el diputado Gustavo Osuna.