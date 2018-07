Construirán viviendas con recursos provinciales en otras siete localidades

Viviendas en marcha

En el marco del programa provincial Primero tu Casa, el gobierno entrerriano abrirá el 31 de julio los sobres para ejecutar 95 unidades en otras siete localidades entrerrianas con recursos propios. El plan incluye 1.000 viviendas para las familias que no pueden acceder a los créditos bancarios.El titular del IAPV, Marcelo Casaretto, dijo que "desde el gobierno que encabeza Gustavo Bordet se trabaja diariamente para brindar soluciones habitacionales a gran parte de la población que tanto necesita de una vivienda digna".En ese contexto, se indicó que las apertura se realizarán el día 31 de julio en la sede del organismo provincial y las localidades beneficiadas son Ceibas y Rocamora con 10 viviendas cada una, Santa Luisa con 8 unidades habitacionales; Federal y Feliciano con 16 soluciones respectivamente; Basavilbaso con 15 viviendas y La Criolla con 20 casas.En ese sentido, el funcionario señaló que "hace más de 20 años que el gobierno provincial no lleva adelante un plan de viviendas propio", al tiempo que puntualizó que "a través del programa Primero tu casa, se construirán 500 viviendas con fondos íntegramente provinciales, destinadas a las familias de menos recursos que no pueden acceder a créditos bancarios" y destacó que "el gobernador Gustavo Bordet anunció la ejecución de otras 500 viviendas también con recursos propios".Luego Casaretto señaló que "la construcción de nuevas viviendas tiene el potencial de constituirse en un importante motor de crecimiento económico para tener una mejor inclusión social y lograr la consolidación del hogar como núcleo familiar, generando mayor equidad social y un apoyo a la expansión de la industria de la construcción, siendo la vivienda una fuente intensiva en la creación de puestos de trabajo".´"El trabajo articulado que lleva adelante el gobierno provincial con los municipios, juntas de gobierno y legisladores, nos permite llegar con la dignidad del techo propio y con trabajo a miles de familias en la geografía provincial", enfatizó el titular del IAPV.El funcionario resaltó que "el objetivo es que desde su lanzamiento en enero de este año en Villaguay hasta la culminación de las viviendas, no pase un plazo superior a un año, por lo que nuestro desafío es ser más eficientes y acortar los tiempos y plazos de ejecución que llevaban adelante las operatorias cofinanciadas con el gobierno nacional".La ejecución de viviendas ya se inició en Villaguay (16 viviendas), Villa Mantero (10 viviendas) y San Gustavo (10 viviendas). En tanto se firmaron los contratos para comenzar las obras a la brevedad en Lucas González (10 viviendas), Aranguren (10 viviendas); Villa Clara (12 viviendas), Villa Domínguez (10 viviendas) y Jubileo (10 viviendas).También fueron adjudicadas en Gualeguaychú (21 viviendas), Antonio Tomás (10 viviendas), Colonia Elia (10 viviendas), Alcaraz Segundo Sur (10 viviendas), Estancia Grande (10 viviendas), Conscripto Bernardi (15 viviendas), La Florida (12 viviendas) y Los Charrúas (18 viviendas).