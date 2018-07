Carrió: "Cambiemos está firme y no se va a romper"

En una recorrida por la provincia de Córdoba, la legisladora nacional advirtió que el país tiene "meses difíciles por delante", pero consideró que el oficialismo va a "ganar el año que viene".



"Tenemos meses difíciles por delante, pero no tenemos que aflojar para que podamos consolidar la República. Cambiemos está firme y no se va a romper, vamos a seguir peleando para ganar el año que viene e ir hacia años de crecimiento y prosperidad", señaló Carrió.



El mensaje de la legisladora de la CC se interpretó como un intento de descomprimir la presión que sus dichos generaron dentro de Cambiemos en los últimos días.



El miércoles, Carrió aseguró que "algunos nunca supieron lo que es ser radical y ahora se enojan" con ella, al tiempo que apuntó a los dirigentes que esta semana cenaron con Macri en la Quinta de Olivos y dijo que "les encanta sacarse fotos".



La pelea interna había comenzado la semana pasada, cuando la diputada chicaneó a los radicales y afirmó que los manejaba "desde afuera", motivando una dura respuesta oficial de la UCR, que la acusó de hacer "stand up".



Carrió, al finalizar su recorrida por Córdoba, visitó la ciudad de Oliva, donde pasó por la Sociedad Italiana y allí se reunió con productores y empresarios Pymes.



"Es el momento de impulsar un modelo de prosperidad en el largo plazo para que pueda ser heredado por nuestros hijos", señaló la legisladora nacional.



A su entender, "la Argentina tiene que cambiar el modelo y potenciar las Pymes exportadoras en todas las áreas y en todo el país".



"Armemos ciudades inteligentes con Pymes que tengan capacidad exportadora permanente y que abran nuevos mercados para la Argentina", subrayó la líder de la CC, que estuvo acompañada por la diputada nacional Leonor Martínez Villada y el dirigente local Gregorio Hernández Maqueda.



Y agregó: "Las Pymes y productores del interior están cansados de la élite empresarial eterna y monopólica que dominó el país durante los últimos setenta años, de los que ponen los precios a los que trabajan en todo el país. Tenemos que apuntar a una Nación que haga una alianza con los pequeños empresarios de todo la Argentina y que tienen ganas de trabajar por la prosperidad de todos los argentinos y no de unos pocos".