Boleto de colectivos: Especialistas en costos expusieron en el Concejo

En esta oportunidad, comentaron sus informes ante los concejales y autoridades cuatro especialistas en costos del Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (Situ), ellos fueron: Reinaldo Zamero (en representación del bloque Cambiemos), Cristina Zalazar (en representación del Departamento Ejecutivo Municipal), Carlos Miguel Maisterrena (en representación del bloque del Frente para la Victoria) y Sebastián Lischet, este último en representación de las empresas prestatarias del servicio.



Estuvieron presentes en la reunión la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, Josefina Etienot; el secretario de Servicios Públicos de Paraná y presidente del Órgano de Control y Monitoreo del "Sistema Integral de Transporte Urbano" (Situ), Ricardo Frank; el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay; el secretario parlamentario Rodrigo Devinar y el asesor de Presidencia del HCD, Sebastián Orlando.



Formaron parte del encuentro los ediles Elsa Salazar (presidenta de la Comisión de Servicios Públicos), Karina Llanes, Emanuel Gainza, Carlos González, Claudia Acevedo, Santiago Gaitán, Silvina Fadel, Luis Díaz, Cristina Sosa, Sergio David Cáceres, Stefanía Cora, Sebastián Bértoli y Juan Enrique Ríos.



En este marco, Elsa Salazar indicó que el próximo lunes 21 del corriente está prevista la última reunión de la Comisión de Servicios Públicos, oportunidad en que se concluirá con el tratamiento de esta cuestión y se emitirá el despacho correspondiente, que irá a tratamiento del cuerpo legislativo de la capital entrerriana en la sesión especial convocada para el lunes 28 de mayo, en la sala del teatro "3 de Febrero".



Proyecto alternativo

Luego de escuchar la palabra de los especialistas en costos y concejales, la viceintendenta Josefina Etienot propuso la generación de un proyecto alternativo y resolver gradualmente la modificación del Pliego Licitatorio.



"El Pliego Licitatorio establece que la tarifa se fija por un servicio. Al todavía no estar en vigencia el servicio, si nosotros no aplicamos el Pliego a los fines del cálculo de la tarifa, porque hacemos una modificación al inciso 2 del artículo 11º no habría ninguna afectación, porque todavía la empresa no empezó a prestar el servicio que está en el Pliego. Pero sí, tiene la concesión", explicó la presidenta del Concejo Deliberante capitalino.



En este sentido, argumentó: "Creo que habría que cambiar la forma en la que se calcula la tarifa, a los fines de establecer la claridad que plantean los especialistas en costos, que es necesaria para saber cuál es el artículo, del mismo cuerpo legal, con la misma jerarquía y tiempo, que vale a los fines del cálculo".



"En ese contexto, creo que sería sumamente oportuno la generación de un proyecto alternativo, que puede llegar a derivar del expediente que envió el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando los precios de conformidad y con sustento legal en estos fundamentos", apuntó.



Al referirse a dicha propuesta, Etienot aclaró: "Sería para evitar que el Departamento Ejecutivo recupere ciertas facultades para fijar el precio del boleto, y de esta manera no se avasalle la potestad republicana que ganamos con la sanción del nuevo Marco Regulatorio".



"Coincido con Zamero, en la generación de una ordenanza que establezca un observatorio que asegure que el servicio se preste eficientemente, que el ciudadano lo elija por sobre cualquier otra alternativa de transporte, ya que ése es el interés municipal", concluyó.



Consideraciones del representante técnico de las empresas

El analista en Costos por las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros en colectivos de esta capital, Sebastián Lischet, sostuvo hoy al participar de una nueva reunión de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Paraná, que analiza la adecuación tarifaria de dicho servicio, que "las empresas están solicitando un precio del boleto de 15, 20 pesos".



Indicó que ello encuentra fundamento en lo que se adjudicó en la concesión del transporte público, en base a lo dispuesto en el Marco Regulatorio.



Lischet precisó que el valor de la nueva tarifa se calculó de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en colectivos, y añadió: "Eso es lo que venimos a informar hoy".



Al explayarse sobre este punto, indicó que "la tarifa técnica es la que se solicitó en el "Situ", y que fue aprobada por éste".



"El porcentaje aplicado es el coeficiente de participación de todos los pasajeros generales que da una resultante de 15,20 para la tarifa plana", puntualizó Lischet. Y agregó: "Para tener el mejor servicio, lo tenemos que pagar entre todos".



Sobre este tema, el especialista reafirmó que ese es el valor del boleto que las concesionarias reclaman, e indicó: "Nosotros no nos vamos a salir de lo que dice el Pliego de Condiciones".



Millonario reclamo de las empresas al municipio

En declaraciones a la prensa, Lischet reveló que las firmas que actualmente explotan el mencionado servicio público están reclamando a la Municipalidad de Paraná el pago de una suma del orden de los 10 millones de pesos "en concepto de diferencias salariales que no están contempladas en enero, febrero y marzo (de 2018) y la diferencia del cupo de gasoil que las empresas, hasta diciembre de 2017, pagaban 8 pesos, y ahora están pagando 10 pesos el litro de combustible".



Puntualizó que el reclamo por tal concepto por el periodo enero - marzo del corriente año asciende a 5.400.000 pesos y, computando el mes de abril pasado, "que no está imputado y próximo a presentar (mediante expediente ante el Departamento Ejecutivo), "el monto reflejaría alrededor de 10 millones de pesos en concepto de deuda actualizada, que es la compensación que pide "Buses Paraná" a la Municipalidad".



"Esa actuación se debió haber hecho con tarifa en su momento, y (esa deuda) fue acumulándose y esa diferencia las empresas la deben pagar de su bolsillo, para solventar los gastos operativos de todos los meses", explicitó.



Opinión de los especialistas en Costos

La representante del Departamento Ejecutivo Municipal, contadora Cristina Zalazar, reveló que los cálculos técnicos que llevaron adelante para obtener la tarifa plana para el boleto de colectivos se realizaron "ajustándose a lo que dice el Pliego de Bases y Condiciones".



El contador Reinaldo Zamero también explicó los argumentos técnicos en los que se basó el Departamento Ejecutivo para elaborar la tarifa plana de 13,50. Luego se refirió a lo que dice el Marco Regulatorio respecto al cálculo de las tarifas.



Al referirse a su estudio para definir la tarifa plana aseguró que el cálculo arrojó un valor de 12,57. "La tarifa plana deja de ser equitativa, y pasa a ser un sistema solidario, donde unos usuarios subsidian a otros", remarcó.



Al finalizar la reunión, Zamero comunicó su renuncia como representante del bloque "Cambiemos" en el Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte Urbano (Situ).



El representante del Frente para la Victoria, Carlos Miguel Maisterrena, volvió a remarcar que "hay un error en la forma para calcular la tarifa plana que establece el Pliego de Bases y Condiciones". Respecto al valor de dicha tarifa, precisó: "A nosotros nos dio una tarifa plana de 11,82".



Representante técnico para el bloque "Paraná de Pie"

Durante la reunión, el contador Sebastián Orlando anunció a los presentes que será el especialista en Costos en representación del bloque "Paraná de Pie".



Al referirse al tema en cuestión, el profesional advirtió: "Debemos ser prudentes y no establecer tarifas que no representen la tarifa media, porque esto puede generar futuros juicios contra el municipio".



Modificación del Pliego

"Lamentablemente se confirmó lo que veníamos sosteniendo desde el Frente para la Victoria, ya que quedó claro que el Pliego estaba mal, por eso nuestro bloque no lo acompañó en su momento", recordó la concejala Stefanía Cora, integrante de la Comisión de Servicios Públicos.



En este sentido, sostuvo: "Acaba de renunciar el especialista en Costos del oficialismo, diciendo que hay que mejorar el cálculo que está en el artículo 11 del Pliego porque es un cálculo que da ganancias extraordinarias a la empresa".



"Esto nos da el aval para decir que este proyecto que da una tarifa de 13, 50 no se puede seguir discutiendo y hay que retirarlo", aseveró la legisladora.



Al proponer una alternativa, dijo: "Hay que trabajar sobre una mejora del cálculo en el Pliego, que es lo que nosotros venimos diciendo desde hace más de un año".



"Sostenemos nuestro proyecto de la emergencia. Entendemos que en estas condiciones, sin un cálculo que sea razonable y acorde a un número que nos incluya a todos, no solo a las ganancias de las empresas, no se puede seguir hablando", finalizó Cora.