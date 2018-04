Solanas: "Vamos a seguir trabajando junto al pueblo para frenar el tarifazo"

En oportunidad de su discurso en la Sesión Especial por tarifas que pidiera el FPV junto a otros partidos de la oposición, el legislador entrerriano invocó la crítica situación social en que se encuentran algunas localidades entrerrianas que se han movilizado como Colón, Victoria, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Santa Elena, entre otras.Solanas asimismo destacó la ausencia en la sesión especial de los diputados entrerrianos del Pro y de la UCR.En ese contexto afirmó que Cambiemos le ha dado la espalda al pueblo argentino, negándose a tratar el tema de tarifas y agregó "Si hoy ustedes festejan que este cuerpo no sesionó, se equivocan. El pueblo está indignado porque no dieron el quórum suficiente para tratar estos temas"."Hoy el pueblo argentino está viviendo las vicisitudes de este tarifazo enorme, irresponsable, injusto. No mire para otro lado, se están equivocando" sentenció el legislador.En el mismo sentido agregó "El tema previsional lo ganaron en el recinto pero lo perdieron en la calle. Hoy impidieron el quórum y aunque crean que lo ganan, al igual que en la previsional, lo perderían en la calle y esto es muy grave para un gobierno.""Por eso hoy más que nunca ratificamos este rumbo y vamos a luchar junto a nuestro pueblo para que el tarifazo se detenga", concluyó Solanas.