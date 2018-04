Provincia por provincia: Cuánto cobran los diputados

El grupo de los entrerrianos

Los legisladores de 10 provincias cobran más de 100 mil pesos mensuales entre dieta, gastos de representación y otras asignaciones que no necesitan justificar ni rendir.Los mendocinos manejan 500 mil pesos anuales para donaciones, viáticos y combustible.El diariohace notar que para realizar el relevamiento debió apelar en la mayoría de las provincias a diputados de la oposición local que proporcionaron la información con la condición de no ser nombrados.En todos los casos se consignan las dietas sin la bonificación por antigüedad (de 600 a 900 pesos más por año trabajado en el sector público, según la provincia) o título universitario, peroEn las ocho provincias donde existe una legislatura bicameral, se tomó como referencia la Cámara de Diputados.lo que deja en claro que los salarios de los diputados provinciales no están directamente vinculados a la riqueza o pobreza de sus representados o a la solvencia del Estado provincial que habitan.Al tope de la lista se encuentranEl salario de los legisladores pampeanos lidera el ranking desde que el gobernador Carlos Verna decidió que no pagarán Ganancias., de los cuales 25 mil son gastos de bloque que no deben rendirse. Producto de la crisis que atraviesa el Estado provincial, ya no administran más pasajes terrestres.. Pero es un cálculo conservador: son los 50 mil pesos que cobra en blanco y los 80 mil pesos que recibe en negro un diputado opositor que recién ingresa (que recibe otros 80 mil pesos para asesores). Fuentes locales indicaron que un diputado oficialista con antigüedad puede cobrar hasta 90 mil pesos en blanco y más de 200 mil pesos en gastos reservados.. Son 70 mil pesos en dieta y 50 mil en gastos de representación. Pero, además, manejan el FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales), que es la envidia nacional: 250 mil pesos mensuales para ayuda social, contratos y viáticos que, si no se usan cada mes, se acumulan anualmente. Los senadores provinciales multiplican esa suma. "Es la institucionalización del mangueo", resumió un legislador., aunque dos diputados señalaron que, en realidad, con desarraigo, movilidad y otros conceptos superan los 140 mil pesos. A partir de mayo, los correntinos manejarán 30 mil pesos mensuales más para ayuda social.65 mil pesos en el recibo y 40 mil por fuera, para gastos. Es un poco más de lo que perciben los diputados porteños: 103 mil pesos de bolsillo, además de 200 mil pesos en asesores y planta transitoria y teléfono gratis. Tramitan que se les pague el estacionamiento.Siguen(incluyen 28 mil pesos de viáticos). Pero disputan con los santafecinos otra bolsa millonaria: disponen de 600 mil pesos anuales en becas educativas y otros 600 mil para subsidios, que deben justificar.: un diputado raso cobra 95 mil pesos de bolsillo, más 5000 en gastos de cortesía y un pasaje aéreo nacional no canjeable por mes.. Los mendocinos manejan 500 mil pesos anuales para donaciones, viáticos y combustible. Los fueguinos de Río Grande y Tolhuin cobran 33 mil pesos más por desarraigo y algunos entrerrianos acceden a vehículos oficiales.En Río Negro cobran 80 mil pesos de bolsillo y 7000 más si deben alquilar una propiedad en Viedma (sin contar 100 mil pesos mensuales para asesores). Los sanjuaninos cobran 46.500 pesos en blanco y otro 50% en gastos de representación.En Salta, San Luis y Jujuy, un diputado raso cobra entre 77 y 75 mil pesos. En la quebrada Santa Cruz se dejó de pagar desarraigo, pero un diputado raso cobra 68 mil pesos, además de la movilidad y teléfono. En Chaco, la dieta propiamente dicha es de 31 mil pesos, pero reciben otros 30 mil en gastos sin rendición (además de 60 mil pesos mensuales para contratos).En La Rioja, un diputado opositor raso cobra 58 mil pesos y puede disponer de 10 mil pesos en ayuda social. Un oficialista embolsa hasta 100.000 por ese mismo concepto. En Tucumán, luego de derogarse los gastos sociales que funcionaban como sobresueldos, un diputado raso cobra 55 mil pesos de bolsillo.Santiago del Estero cierra la lista, con módicos 41.924 pesos de bolsillo para sus diputados rasos.