Piden que se constituya en forma urgente el Tribunal de Ética de la UCR

A través de una nota dirigida a las autoridades partidarias, Lucía Borroni pidió que se constituya "en forma urgente y comience a sesionar" el Tribunal de Ética y Disciplina de la Unión Cívica Radical, indica APF.



Borroni, junto a Fabio Larrosa y a Miguel Aranguren, integran el tribunal en cuestión que todavía no se constituyó como tal.



El otro Tribunal que tampoco se constituyó es el Electoral, a pesar de que sus miembros también fueron designados en el congreso del 17 de marzo.

Las funciones y obligaciones de tales tribunales están establecidas en el artículo 138 y siguientes de la Carta Orgánica Provincial de la UCR.



Según la normativa que rige el funcionamiento del partido, el Tribunal de Ética y Disciplina podrá nombrar un fiscal que actúe de oficio y resolverá si caben algunas de las sanciones establecidas en el artículo 134 y siguientes de la Carta Orgánica. Si bien en la nota dirigida a las autoridades partidarias no se da cuenta de los motivos que impulsan tal pedido, el mismo estaría atado las posibles inconductas de los diputados provinciales María Alejandra Viola y Alberto Rotman, que desoyeron la disposición del congreso partidario de formar un bloque con sello radical.



Cabe recordar que el congreso partidario que tuvo lugar el mes pasado aprobó la constitución de un bloque radical en ambas cámaras legislativas.

En consonancia con tal disposición, en la sesión del martes pasado cinco diputados radicales constituyeron el bloque "UCR en Cambiemos" (Sergio Kneeteman, José Artusi, María Gabriela Lena, Amado Fuad Sosa y Jorge Monge). Los otros dos radicales que integran el bloque Cambiemos, María Alejandra Viola y Alberto Rotman, decidieron no formar parte de la nueva bancada.



Ante esta situación, algunos militantes y dirigentes ya anunciaron que solicitarán sanciones disciplinarias para ellos por no acatar la resolución del máximo órgano partidario, el congreso.



Consideran que la "inconducta" de Rotman y Viola constituye un grave antecedente de desobediencia ante disposiciones votadas por los congresales que integran el congreso provincial partidario y abre la posibilidad de que este tipo de indisciplinas se reiteren en un futuro.



