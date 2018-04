Ausentismo: De 40.201 docentes, 7.000 fueron suplentes durante marzo

Política Postulante a Vocal del CGE expresó su preocupación por el ausentismo docente

En el marco de su exposición en la Comisión de Acuerdos del Senado, la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, dio a conocer las cifras oficiales del ausentismo de los maestros en Entre Ríos."Son muchos millones de pesos que pagamos en suplencias mes a mes", expresó en diálogo con el diario, para especificar que, en total,"Hace veinte días atrás, la vocal gremial Perla Florentin dijo que el CGE no manejaba cifras de ausentismo, y eso no es verdad. El SAGE (Sistema de Administración de Gestión Educativa) non arroja las cifras todos los meses y bien sabemos lo que pagamos", explicó la funcionaria, que remarcó la "política de transparencia" llevada a cabo por la gestión Bordet. "No tenemos nada que esconder, por eso podemos mostrar las cifras", indicó en ese sentido.Mientras queLa Ley de Presupuesto 2018 N° 10.531 establece en su Artículo 12° que el "costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del 8% del costo del plantel docente permanente". Por lo que, los números hechos públicos por Landó evidencian un ausentismo del doble de lo proyectado."En marzo de este año se pagaron más de 80 millones de pesos en suplencias. Nos tiene muy preocupados todo esto y siempre pensamos cuanto más podríamos hacer si lográramos bajar estas cifras", sostuvo la ex directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.La preocupación de Marta Landó por el alto índice de ausentismo docente no es nueva, ni mucho menos. De hecho, cuando fue vocal del CGE, durante la gestión de Graciela Bar, motorizó un proyecto para el control de las licencias. Pero, finalmente, por incapacidad o falta de voluntad política, la iniciativa no salió a flote.Hoy, diez años después, en un lugar de mucha mayor capacidad de acción y con el respaldo de la gobernación, trabaja articuladamente con otras dependencias del gobierno para concretar aquel anhelo trunco."Estamos trabajando mucho con los ministerios de Gobierno y Salud, además del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), quien pondría los auditores, para darle una solución a todo esto. No sólo por los costos de las suplencias, sino por la incidencia en el sistema educativo. Los chicos no aprenden bien cuando cambian permanentemente de docente", remarcó. Y reconoció que "los gremios están preocupados por la situación" y que serán parte del proceso de solución."El que esté enfermo o necesite la licencia no va a tener problema, pero el que se durmió o anda paseando y pide una licencia, que sea auditado y de explicaciones. Es un acto de justicia, esa es la idea", sintetizó la funcionaria.