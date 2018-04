En la audiencia pública, la titular del CGE habló sobre varios temas

Marta Landó lo dijo al cumplir con su audiencia de rigor frente a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado. Se defendió de la impugnación que le endilga haber cobrado al mismo tiempo dos haberes del Estado y presentó documentación respaldatoria. También manifestó su "preocupación" por la repitencia que alcanza el "12 o 14 por ciento" en la escuela pública, frente al "4 por ciento" en las privadas y abordó el "achatamiento salarial" presente en la "brecha" entre docentes y directivos de escuelas NINA.



"Los chicos nos piden que hablemos más de educación sexual integral en las escuelas", lanzó entre otros títulos la titular del CGE, Marta Landó quien este miércoles junto a la vocal del organismo Marisa Mazza, pasó por el Senado para exponer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que encabeza Lucas Larrarte.



Ampliando el tema, se refirió a los capacitadores en educación sexual que tiene el Consejo: "Sabemos que desde 2006 tenemos buenos equipos dentro del CGE y que se han realizado muchas capacitaciones a los docentes pero que todavía se sigue sin tratar estos temas como realmente corresponde dentro las escuelas", acotó.



Evaluó que estos contenidos se enseñan mejor en el nivel inicial "porque yo digo que la ESI (Educación Sexual Integral) se trata de valores, de valorar el propio cuerpo y el de los demás. Las buenas prácticas las dan con los chicos del nivel inicial, con buenos hábitos sobre todo de higiene y respeto. En el nivel primario también se da bien, creo que hay un desfasaje en el secundario que son los chicos que más lo piden al tema, el cual, en la provincia es tratado en forma interministerial con Salud", abundó la funcionaria.



Sobre la impugnación



Su paso por el Senado como también el de Mazza, fue en cumplimiento de lo previsto por el Artículo 19º Inciso a) del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el cual anteriormente fue precedido por poner de manifiesto públicamente los datos filiatorios y curriculares de las profesoras.



En ese sentido, el pliego de Landó fue objeto de impugnación por parte del abogado Carlos Reggiardo quien le endilgó haber cobrado dos haberes al mismo tiempo. Landó descartó de plano esa denuncia y contó que se jubiló en diciembre de 2011 (con el 85 por ciento del haber en actividad y con 44 años de aporte) y que cuando vuelve a la actividad para ser directora departamental de escuelas de Gualeguaychú y luego titular del CGE, desde ese momento hasta ahora, contando seis años, renunció a percibir el salario, quedándose únicamente con la jubilación.



"Resolución mediante que ya presenté en el Senado, pedí para seguir como jubilada resignando el cobro de mi sueldo que nunca cobre en estos seis años, ni un vale de combustible sobre. Doné mi sueldo y me trabajo, las dos cosas resolución mediante así que si es pecado donar el sueldo y el trabajo, díganme dónde estuvo el error", inquirió a los presentar para remarcar "nunca percibí un sueldo" como vocal antes ni ahora como Presidenta.



Los principales problemas de la educación entrerriana, según Landó.



El senador Larrarte le pidió a la postulada por el Ejecutivo para la cartera educativa que nombre cuáles eran a su entender los tres problemas principales de la educación a resolver.



La funcionaria puso en primer lugar la necesidad de "llegar a acuerdos con los gremios pero con los chicos en el aula, es la idea, los adultos podemos seguir dialogando".



Tras remarcar que éste es un Gobierno de puertas abiertas, lamentó que la última propuesta salarial "superadora" a la de otras provincias que presentó el Ejecutivo fue "respondida" con dos paros docentes.



"Entendemos que no fue la respuesta más adecuada porque siempre en otras mesas de dialogo hay otras instancias antes", dijo y refirió al ámbito administrativo y judicial adonde hoy prosiguen las conversaciones.



Otros problemas a solucionar para Landó es la "salud laboral docente que nos aflige a todos por la cantidad de suplentes que tenemos y porque mucho presupuesto se nos va pagando el salario de los suplentes", admitió. "Hay varias preocupaciones unas son las ausencias docentes y no docentes", acotó.



También dijo que así como están cargados en el sistema administrativo los docentes, deben estar cargados "todos los alumnos": "No sabemos a cuantos estamos pagando el seguro escolar", expresó sobre un punto en el que trabaja actualmente el Instituto del Seguro. "El alumno cargado en el SAGE tendrá la cobertura, de lo contrario deberá arreglarse con el directivo del establecimiento. Si el docente tiene derecho a estar cargado para poder cobrar el alumno tiene derecho a tener su trayectoria educativa dentro de ese sistema", completó.



Landó mostró también preocupación por la repitencia, sobre todo en el nivel secundario: "Tengo informes que hablan de entre un 12 y 14 por ciento en el nivel secundario pero hay una diferencia con el 4 por ciento de repitencia que registran las escuelas de gestión privada donde el Gobierno está pagando esos salarios docentes. Muchas veces son los mismos que trabajan e ambas, tenemos que ver cómo tratamos de mejorarlo", apuntó.



Achatamiento salarial



La titular del CGE en la audiencia dijo "el sueldo de bolsillo de un docente de escuela NINA ronda los 12 mil pesos y los directivos de escuelas NINA están cobrando entre 40 y 50 mil pesos; o sea hay una gran brecha. Lo mismo que los directivos de agrotécnicas sobre todo si están en zonas alejadas y algunas otras con doble turno, así que habrá que ver de qué manera se trabaja sobre este achatamiento y poder mejorar toda esta sincronía de salarios docenes; porque el grueso esta entere los 20 y 30 mil pesos con los adicionales antigüedades y los otros códigos".



Otros temas



La funcionaria hizo saber que en 2017 "la cobertura en salas de 5 años fue de un 99 por ciento; del 97 en salas de 4 años y del 85 en salas de 3 años". Sobre esta última dijo que "nos propusimos aumentar la cobertura y llevar al 100 por ciento la de 4 años". (APF)