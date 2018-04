Referentes del peronismo criticaron a Servini por la intervención del PJ

Política Servini intervino el PJ y designó a Barrionuevo como interventor judicial

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, intervino el Partido Justicialista nacional y designó al frente al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, para que "normalice" el órgano partidario, decisión que fue rechazada por diversos dirigentes del peronismo.El primero en salir a hablar fue el desplazado titular del partido a nivel nacional, José Luis Gioja, quien anticipó que apelará la intervención, al considerar que la resolución de la jueza Servini "es una intromisión y una judicialización de la política".Por su parte, el ex diputado nacional Héctor Recalde, aseguró que el fallo "llama la atención", debido a que no se conocían importantes denuncias. "Debemos ver cuáles son los fundamentos que plantea, pero estaremos al lado de Gioja para revertir la situación. La verdad que me llama la atención, porque intervenir un partido es algo delicado. La experiencia que tengo yo es después de la dictadura cívico militar, porque se intervinieron sindicatos y partidos", sostuvo Recalde en declaraciones a radio Rivadavia.En tanto que el también legislador Guillermo Carmona agregó: "Increíble la intervención del PJ, impresentable la designación de Barrionuevo. Se trata de una acción proscriptiva hacia el más popular y masivo partido argentino. El movimiento nacional resistirá esta medida que pretende poner al PJ en manos del macrismo""Esperemos que la Cámara revoque este disparate de Servini de Cubría lo antes posible. Está en riesgo la democracia y el sistema constitucional de Partidos Políticos. Como frutilla del postre designa a un Interventor de clara afinidad con el Presidente Macri. Paremos este insulto", añadió el senador bonaerense Alberto De Fazio.