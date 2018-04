Intervención del PJ: "Es una intromisión y una judicialización de la política"

Política Servini intervino el PJ y designó a Barrionuevo como interventor judicial

Este martes, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, intervino el Partido Justicialista nacional y designó al frente al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, para que "normalice" el órgano partidario.Desde el justicialismo, el titular del partido a nivel nacional, José Luis Gioja, anticipó que apelará la intervención, al considerar que la resolución de la jueza Servini "es una intromisión y una judicialización de la política".deque la medida adoptada por Servini, "es una intromisión del poder político en el judicial"."A mi modo de entender, hay una intromisión de la justicia, de connivencia con el Ejecutivo Nacional de intervenir el Partido Justicialista, no hay derecho a la defensa", dijo.En tal sentido, entendió que el presidente del Partido Justicialista "podría haber sido llamado por la jueza para que informe o haga su descargo; pero tomó la posición de intervenirlo y nombrar inmediatamente al interventor; esto a mi punto de ver implica una cuestión de intromisión grave del Poder Judicial a los partidos políticos, en este caso al PJ".Para Solanas, "esto implica a todo lo que está sucediendo en la Argentina, donde las repúblicas son relativas y se condena antes de promover la presunción de inocencia y también esto implica el dolor de que cada vez mucha más gente está en una situación difícil".Por otra parte, el diputado nacional dijo que quiere "reivindicar al compañero Gioja, que es una persona de bien, que ha tenido una posición clara de oposición con respecto a la situación que se vive en el país con el gobierno nacional que día a día nos quita derechos, hay incrementos constantes, bajos salarios, tarifazos, y Gioja ha sido muy claro con respecto a esto, y evidentemente esto ha molestado". También resaltó que el ex Gobernador de San Juan, "es un hombre de diálogo y además ha estado al servicio de la política toda su vida"."Intervenir es una cuestión absolutamente política que demuestra la connivencia que hay entre la justicia y el poder político actual", volvió a expresar Solanas y remarcó que "se podría haber planteado que se llame a elecciones lo más pronto posible".Consultado sobre la designación de Luis Barrionuevo como interventor del PJ, el ex intendente de Paraná fue categórico: "La verdad no sé de dónde lo propone la jueza, habría que preguntarle. No voy a abrir juicio; estoy absolutamente convencido que hay una intromisión de la justicia en el PJ y esto es lo grave, donde el poder judicial juega en tándem con el poder político de la Argentina. Esta intromisión del poder político en el judicial produce una inestabilidad en la democracia y en la república", finalizó el legislador.