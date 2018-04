A la espera de una oferta salarial superadora, Amet acatará la conciliación

Rige por 20 días la conciliación obligatoria para AGMER y AMET y los sindicatos docentes no podrán realizar medidas de fuerza durante ese lapso, según así lo dispuso el juez de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de Paraná, José Reviriego, a pedido del gobierno provincial.Para este martes a las 17 está prevista la primera audiencia de conciliación, y mientras Agmer decidía si acatar o no, desde Amet ya confirmaron que se presentarán al encuentro., el secretario general de AMET, Andrés Bessel."Con el mismo espíritu para encontrar una solución, vamos a concurrir al despacho del juez donde le vamos a comentar nuestra situación porque tenemos un congreso en cuarto intermedio desde marzo a la espera por una propuesta salarial superadora, y vamos solicitarle que en caso de haber una oferta superadora, la posibilidad de hacer las asambleas porque bajo la conciliación obligatoria estamos condicionados a no realizar ningún tipo de acción", explicó el sindicalista.Para el gremio que nuclea a los docentes de escuelas técnicas, un oferta salarial superadora debería girar en torno a un "18.3%", y sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central estima un porcentaje inflacionario del 20.3%.Se recordará que el Ejecutivo entrerriano, había ofrecido a los sindicatos docente, un 15 por ciento en tres tramos que revisarán en forma inmediata si el índice inflacionario supera esas cifras. Además del 1,3 por ciento pendiente de 2017 y retroactivo a enero a liquidar por complementarias este mes.