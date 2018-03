El PJ advirtió que el gobierno utiliza el "divide y reinarás"

En un encuentro en el que se notaron ausencias importantes, el Consejo Nacional del Partido Justicialista reclamó la "unidad" amplia del peronismo para "no hacerle el juego al Gobierno", que aseguró domina el "divide y reinarás".Así se expresó el presidente del PJ, José Luis Gioja, durante una conferencia de prensa que se desarrolló en la histórica sede nacional ubicada en Matheu 130 al término de una reunión en la que se acordó convocar a un congreso partidario entre abril y mayo próximos."Las puertas del PJ está abiertas de par en par para convocar a la unidad y para no hacerle el juego al Gobierno, que sin ninguna duda maneja muy bien el ´divide y reinarás´, sostuvo el sanjuanino.De la reunión participaron casi 50 consejeros de los 70 que integran el consejo directivo, pero hubo ausencias que no pasaron desapercibidas y que en cierta medida reflejan las divisiones en las que está sumido el partido.Entre los gobernadores, solamente estuvo la catamarqueña Lucía Corpacci, quien de todos modos no pudo disimular la ausencia de, por ejemplo, la fueguina Rosana Bertone (vicepresidenta quinta del PJ), del salteño Juan Manuel Urtubey (Secretaría de Asuntos Internacionales), del entrerriano Gustavo Bordet y del chaqueño Domingo Peppo.El pampeano Carlos Verna, el riojano Sergio Casas, el santiagueño Gerardo Zamora y el sanjuanino Sergio Uñac, no fueron de la partida pero estuvieron representados por dirigentes de su riñón, mientras que entre los ausentes también se anotó el senador Miguel Pichetto, que es secretario político del PJ.La lista de asistencias cobra singular importancia en momentos en que un sector del PJ antikirchnerista tiene en vista recortarse del resto del movimiento para fundar la corriente del "Peronismo Federal", que se lanzará el 6 de abril en Gualeguaychú."Cada uno tiene su agenda, su actividad y sabe cómo manejarse. No me animo a calificar a ningún gobernador. Cada uno tiene su agenda y sus obligaciones", respondió Gioja al ser consultado sobre los mandatarios ausentes. .En el marco de los reagrupamientos que comienzan a despuntar en el peronismo, y que también incluyen a la cumbre en la localidad puntana de La Pedrera de una semana atrás con predominancia kirchnerista, Gioja hizo hincapié en que el norte debe ser el de constituir una "avenida ancha" donde quepan "muchos carriles" que apunten a una misma dirección."La idea es conformar un espacio donde se pueda transitar en una avenida ancha donde hayan muchos carriles donde todos podamos ir para el mismo lado. Si hay acuerdos, unificamos, y si no hay acuerdo las primarias son una herramienta para poder decidirlo", remarcó Gioja.Y agregó que lo que no puede ocurrir es que los que piensan "igual" y comparten el "mismo origen" se sitúen en bandos "enfrentados" y de ese modo le hagan el juego a la oligarquía, al liberalismo y a los grupos minoritarios que hoy están gobernando la Argentina".Como síntesis del cónclave, el PJ difundió un comunicado con duras críticas al Gobierno y a su política económica."La tan anunciada lluvia de inversiones aún no llega, pero ahora nos quieren hacer creer que está y no las vemos porque son invisibles", señala el texto en uno de los pasajes más incisivos."Nuestras provincias hoy sufren las consecuencias ocasionadas por la crisis de una política económica que las perjudica, que destruyen sus economías regionales, con el agravante de recibir un trato desigual y coercitivo", denuncia.Luego de describir este panorama, el PJ instó a la dirigencia justicialista a "dejar de lado los resquemores" y ocuparse de organizar la "rica diversidad interna" que anida en el movimiento, "sin sectarismos ni exclusiones"."Debemos entender que el adversario no está entre nosotros, sino que es este Gobierno y sus políticas de ajuste y endeudamiento, el modelo que perjudica a la Patria", concluyó.Además de discutir la necesidad de organizar a la fuerza política en un marco de unidad, durante la reunión se habló (a propuesta de la intendenta de la Matanza, Verónica Magario) de adecuar la carta orgánica del partido a la ley de paridad de género para aplicar ese criterio en la próxima integración de autoridades.Por último, se resolvió convocar a los afiliados del PJ bonaerense y porteño a participar de la marcha del 24 de marzo.También asistieron a la reunión el vicepresidente del PJ, Daniel Scioli, y los dirigentes Juan Manuel Abal Medina, Gustavo Menéndez, Jorge Taiana, Rubén Marín, José Neder, Luis Beder Herrera, Víctor Santa Maria, Sergio Urribarri, Leonardo Nardini, Guillermo Snopek, Mariano Cascallares, Antonio Caló, Carlos Kunkel, Dante Gullo, Fernando "Chino" Navarro, Marina Riofrio, Martín Soria, Jorge Landau, Julián Dominguez, Daniel Filmus, Eduardo Valdez, Andrés Rodríguez y Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros.