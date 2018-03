Etchecolatz deberá volver a una cárcel común

Vale recordar que desde el 29 de diciembre pasado, Etchecolatz se encuentra con arresto domiciliario en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, tras ser condenado cinco veces a perpetua por delitos de lesa humanidad.



La decisión fue tomada por la sala IV del máximo tribunal penal, que determinó que la edad de Etchecolatz no le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria de manera automática y consideró que los problemas de salud que lo aquejan pueden ser tratados dentro del sistema penitenciario.



Con el voto de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -Juan Carlos Gemignani votó en contra- Casación revocó el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) 6 que había dispuesto el arresto domiciliario para el represor por motivos de salud. En los informes incorporados al expediente "se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías", sostuvo Borinsky en su voto.



La revocatoria de la prisión domiciliaria había sido reclamada ante la Cámara de Casación por el abogado querellante Pablo Llonto y la fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Ángeles Ramos.



"No hay en el informe de los médicos, en ni uno sólo de los que se ha acompañado, descripción de tratos inhumanos ni de posibilidad de que los mismos existan. Si el tribunal alega cuestiones humanitarias en general, debería brindar entonces el mismo trato a todos los presos comunes que no han cometido delitos de lesa humanidad y que algún tipo de afección están sufriendo en las Unidades carcelarias", había sostenido Ramos en su presentación.



"Otorga privilegios a individuos por el sólo hecho de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas en desmedro del resto de los ciudadanos privados de su libertad que se hallan en las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal", había remarcado.



Etchecolatz está en su casa de en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos, desde el 29 de diciembre por decisión del TOCF 6, a pesar de haber sido condenado cinco veces a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. El TOCF 6 le había otorgado a Etchecolatz la prisión domiciliaria en el marco de la causa en la que se lo investiga por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Puente 12 y Comisaría de Monte Grande, entre 1974 y 1983.