Peña cuestionó el paro docente y dijo que responde a una "mezquindad política"

Política Alberto Abad renunció a la AFIP

El jefe de Gabinete, Marcos Peña cuestionó el paro nacional docente de 48 horas convocado por la CTERA, porque según dijo, responde a una "mezquindad política" y pidió que "no se ejerza esa actitud perjudicial hacia los chicos".En ese marco, cuestionó el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación, al considerar que "no hay motivo para un paro nacional cuando no hay docentes nacionales" sino que "los docentes discuten en sus respectivas provincias"."Pedimos que no se ejerza esa actitud perjudicial hacia los chicos, que posterga la calidad educativa", pidió el funcionario nacional."Los chicos tienen que ir a clases y los padres a trabajar. No hay que entrar en ese juego que solo perjudica la calidad educativa", concluyó el jefe de Gabinete."Es un modelo de servidor público, una persona a quien Argentina tiene que agradecerle sus 35 años al servicio", dijo.En ese contexto, Peña adelantó que el gobierno nacional "lo homenajeará ya que es una excelente persona, un gran ser humano, con quien hemos trabajado sin fisuras, codo a codo".Abad renunció a su cargo con fecha 31 de marzo próximo, y será remplazado por el actual secretario de Servicios Financieros del Ministerio de Finanzas, Leandro Cuccioli.Abad, Cuccioli, el ministro de esa cartera Nicolás Dujovne y Peña, se reunieron ayer con el presidente Mauricio Macri en la Quinta Presidencial de Olivos, donde se dispuso que Abad continúe en sus funciones hasta fin de mes.