La famillia Telliz y Santos convocan a otra caravana en Concordia este domingo

El caso

El punto de encuentro de la caravana en Concordia será la escuela Jesús Nazareno, donde los hermanitos Telliz asistían, ubicada en Presidente Illia 255. La concentración está programada para las 14:30 horas, con salida prevista a las 15:00.Por otra parte, el punto de encuentro en Federación será en el predio de la zona de las termas, desde donde partirán hacia la plaza principal de la ciudad, lugar donde realizarán un pequeño acto y, finalizado el mismo, los presentes caminarán hacia la Fiscalía de Federación.El motivo de la movilización, según expresaron los convocantes, se debe a "no obtener respuestas favorables hacia nuestro pedido". También se mostraron "disconformes con el nombre de la carátula de la causa". Por tal motivo "gente de Concordia, Federación, y quien desee apoyar nuestro pedido, marcharemos todos juntos nuevamente", señalóEn la misiva, los allegados de la familia Telliz-Dos Santos expresaron además que "necesitamos que nos acompañen y que la memoria de esta familia pueda descansar en paz". "No bajaremos los brazos, queremos justicia", concluyeron.El siniestro ocurrió el 2 de abril, cuando familia Telliz-Dos Santos regresaba en horas de la noche a Concordia a bordo de un Volkswagen Fox tras unos días de vacaciones por el fin de semana largo. Justamente, otros dos vehículos con allegados que habían estado con ellos, fueron los primeros en advertir lo ocurrido debido a que los tres coches volvían en fila a la citada ciudad entrerriana.Las primeras reconstrucciones del caso indican que cerca de las 21.40 el Fox que era guiado por Telliz, quien pertenecía a la Prefectura Naval Argentina (PFA), fue embestido por un Chevrolet Cruze en el que viajaban su conductor, de 16 años y su acompañante, de 15. Los dos menores no resultaron con lesiones graves, indicaron fuentes del caso.Ocho días después murió Daniela. La joven madre era nacida en Oberá pero se crió desde pequeña en San Javier, localidad que se vio conmocionada con el hecho y los avances del caso. Hubo cadena de oraciones y pedido de Justicia ante la tragedia. Días más tarde falleció la menor de edad.