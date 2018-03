Finocchiaro: "Ctera no puede discutir más allá de lo salarial"

, afirmó en declaraciones a radio Mitre.El fuincionario dijo que la situación se debe a que "estamos construyendo el país sobre bases firmes. Siempre hubo atajos, y la cláusula gatillo sirvió cuando se venía con una inflación mentirosa. Pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo para que se cumpla la pauta de 15% de inflación, todo estamos haciendo cosas".El funcionario cuestionó en duros términos a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que llamó a un paro nacional docente de 48 horas y lo caracterizó como un sindicato que pasó de "purista" a transformarse en "el grupo soporte en el recital de (Hugo) Moyano"."Lo que revela este paro son dos grandes impotencias de la Ctera. La primera, es que son incapaces, más allá de lo salarial, de hablar de temas que hacen a la calidad educativa, la capacitación docente, el ausentismo, no pueden discutir eso", indicó el ministro.En sus críticas, el ministro apuntó contra la titular del gremio. "Sonia Alesso es la secretaria general de Ctera y le tengo un profundo respeto, pero su carrera docente ha sido ser preceptora en una escuela privada. No conoce mucho del sistema público", afirmó.En tanto,Gremios docentes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y San Luis resolvieron convocar a medidas de fuerza al no arribar a un acuerdo salarial con las autoridades de esas provincias, mientras que a nivel nacional la Ctera decidió lanzar un paro de 48 horas para el próximo lunes en todo el país.En la provincia de Buenos Aires, el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) lanzó una huelga de 48 horas para el 5 y 6 de marzo, en coincidencia con el inicio de las clases.En Santa Fe, el sindicato Sadop de docentes privados votó hoy en congreso su adhesión al paro de dos días -lunes y martes- dispuesto por el gremio que agrupa a los maestros de las escuelas públicas (Amsafe).La misma situación de Santa Fe y Buenos Aires se replica en la provincia de Córdoba, donde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC) adhirió a la medida de fuerza lanzada por Ctera para el lunes y martes.En Mendoza, el Sindicato Unido de Trabajadores del Educación (SUTE) rechazó el ofrecimiento salarial del gobierno provincial de aumento de 15,7 %, en tres tramos con cláusula gatillo, y resolvió adherir al paro nacional convocado por Ctera.También los sindicatos docentes de Río Negro rechazaron la propuesta de 15% en cuotas realizada por la provincia al igual que los trabajadores de la educación de San Luis que no acordaron un incremento salarial del 21 por ciento y anunciaron un paro para el lunes próximo.En Jujuy, la ministra de Educación provincial, Isolda Calsina, defendió el aumento del 5% ofrecido a los gremios docentes de la provincia mientras que los diferentes sindicatos de los maestros anunciarán este fin de semana qué decisión adoptarán.Otra de las provincias con la situación educativa más compleja es Santa Cruz donde el gobierno convocó a los gremios docentes a una reunión paritaria a horas del inicio del ciclo lectivo 2018.En todas las provincias, más allá de que si los gremios han logrado un acuerdo salarial o no, han anunciado que se sumarán al paro nacional de mujeres previsto para el jueves 8 en el marco del Día Internacional de la Mujer.