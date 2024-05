Fue asesinada a golpes en su casa y su pareja es buscada por el femicidio

Foto: Una mujer de 57 fue hallada asesinada en su casa de Rosario.

Una mujer de 57 años fue hallada muerta este sábado en su departamento de la zona norte de Rosario. El cuerpo de Adriana Claudia Luna presentaba golpes y vecinos aseguraron haber escuchado gritos el pasado miércoles, por lo que se presume que fue atacada ese día por su pareja, que en estos momentos se encuentra con pedido de captura por el fiscal Patricio Saldutti, de turno en la unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En tanto, un vecino de la víctima quedó detenido por estar sospechado de haber participado.



El caso se conoció en horas del mediodía, cuando un hombre llamó al 911 para indicar que hacía varios días que no veía a Luna, quien vivía en un departamento de pasillo ubicado en Víctor Mercante al 500, en la zona norte de la ciudad. Cuando ingresaron los agentes, vieron el cadáver de la víctima boca abajo y observaron un gran desorden en el interior del inmueble.



El Comando Radioeléctrico preservó la escena del crimen y personal de la Policía de Investigaciones llevó a cabo las medidas solicitadas por el fiscal, como la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona. El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Legal, donde se hará la autopsia bajo protocolo de femicidio.



Los testimonios que brindaron a la Policía en el lugar dieron cuenta de que el novio de Luna, José Adrián P., de 40 años, había golpeado en otras situaciones a la mujer. Agregaron que el miércoles pasado se presentó en el domicilio, se escucharon gritos y no volvió a ser visto por el edificio.



De acuerdo a la información que trascendió, el cadáver tenía signos de golpes y heridas cortantes. Se investiga si la mujer, además, fue asfixiada.



El fiscal Saldutti, una vez que culminó el trabajo policial, ordenó detener a un hombre de 68 años que le alquilaba un departamento a Luna. Según informaron desde el MPA, habría tenido conocimiento del femicidio y no dio aviso al 911. Será llevado a audiencia en los próximos días en el Centro de Justicia Penal.



No fue el único homicidio de las últimas horas. En la madrugada de este sábado, Ramón Raúl Gauna, de 43 años, fue asesinado de una puñalada en el tórax en medio de una pelea con su hermano.



El fratricidio ocurrió en Liniers y Navarro, en el barrio Ludueña, en el distrito noroeste. El presunto agresor, Mariano Javier Gauna, de 34 años, fue detenido y entregó un cuchillo que habría sido el utilizado para el ataque, que será enviado a peritar.



Saldutti, que también interviene en esta investigación, pidió que el arrestado realice exámenes médicos y psiquiátricos para determinar si está en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos. (Infobae)