Frigerio: "En el mundo sindical, la mayoría no tiene ánimo de confrontar"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró esta mañana que "la mayoría" de los sindicatos "no tiene ánimo de confrontar con el Gobierno", al referirse a la marcha que organiza para el miércoles próximo el gremio de camioneros que conduce Hugo Moyano.



"Lo que está ocurriendo con el mundo sindical es que la mayoría no tiene ánimo de confrontar con el Gobierno, sino de trabajar juntos para generar más trabajo. En eso, claramente, somos socios con la mayoría de los representantes del sindicalismo en la Argentina", afirmó Frigerio antes del acto por el 69° aniversario de la Dirección Nacional de Migraciones, que encabezó esta mañana, y en el que anunció una flexibilización de plazos para que los venezolanos que quieran radicarse en el país presenten la documentación necesaria.



Para el titular de la cartera de Interior, "en esta nueva Argentina hay que entender que todos somos iguales ante la ley". Y subrayó: "Todos tenemos que rendir cuentas a la Justicia. Si la Justicia así lo dispone, no importa si es el Presidente, si es Moyano, o cualquier otro ciudadano".

Frigerio, que será parte desde mañana del "retiro espiritual" de Mauricio Macri y su gabinete en Chapadmalal, señaló que "estos dos días van a servir para mejorar el accionar de un Gobierno que necesita siempre replantearse". Fuente: (Télam)