Realizan obras de reparaciones menores en 70 escuelas de la provincia

El Consejo General de Educación (CGE), asiste en la ejecución de trabajos que llevan adelante la comunidad educativa, los que se suman a otros programas que ejecuta la provincia en acondicionamiento de las escuelas con miras al inicio del ciclo lectivo 2019.







Estas refacciones se realizan en el marco del Programa Nacional 37, para lo que cada institución educativa recibió un monto de más de 137 mil pesos, gestionado por el CGE.







Ana Abreu, directora de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, área que desarrolla la ejecución del programa, explicó que estas obras corresponden al Programa Nacional el cual envía fondos directamente a las escuelas mediante el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (Sitrared) para reparaciones menores y equipamiento.







En lo que respecta a las escuelas beneficiadas, Abreu, indicó que la selección de las instituciones educativas la realiza el zonal de arquitectura en conjunto con el Director Departamental de Escuelas de acuerdo a las prioridades o necesidad de cada establecimiento.







Además, la funcionaria destacó la participación de los zonales de arquitectura en el acompañamiento y supervisión de las obras, Cabe destacar que los jefes zonales dependen de la Secretaria de Planeamiento Infraestructura y Servicio de la provincia.







Los fondos del programa pueden ser destinados total o parcialmente para la contratación de pequeñas reparaciones y/o la compra e instalación de algún componente del edificio o de sus instalaciones de servicios, seguridad y/o equipamiento mobiliario,



Las obras a las que habilita el programa son: reparación o sustitución de cubiertas, aberturas, desagües pluviales, sanitarios, pisos instalaciones eléctricas, provisión de sistemas de alarmas, tanques, bombas, o pozos de agua, instalaciones de gas, señalética, servicios contra incendios, cercos, rejas, desmalezamiento, equipamiento como mobiliario escolar, equipos de ventilación o calefacción.







Un trabajo de todos



En ese marco, Zulma Volker, directora de la Escuela Nº63 El Pericón, del departamento La Paz que resulto beneficiada expresó su agradecimiento por el apoyo recibido por el equipo dependiente del Consejo General de Educación y dijo: Quiero agradecer por habernos considerado para recibir estos aportes, porque es como que estas escuelas que están alejadas estaban un poco olvidadas y verla así hoy es un sueño hecho realidad, y a mí como directora me llena el alma porque uno tiene un cariño particular por la institución y los chicos.







En ese sentido, Volker puso en valor el trabajo realizado por toda la comunidad y manifestó que "estamos muy contentos porque gracias a estos fondos nuestra escuela está totalmente renovada, y esto ha sido posible por los aportes y por el trabajo colaborativo de todos, porque se buscó presupuesto y los padres también han participado, todos pusimos de nuestra parte".







Aseguró que "los chicos comenzarán el ciclo lectivo 2018 con su escuelita hermosa y todos estábamos muy emocionados con este cambio", concluyó Volker.







Listado de las escuelas beneficiadas:







Escuela Emilio Gouchón Nº 82, Colón



Escuela Juan Bautista Alberdi Nº 12, Colón



Escuela Secundaria René Favaloro Nº 13, Colón



Escuela Adolfo Guidobono Nº 67, Concordia



Escuela Pancho Ramírez Nº 13, Concordia



Escuela Esteban Echeverría Nº 34, Concordia



Escuela El Chimborazo Nº 31, Concordia



Escuela Manuel José De Lavarden Nº 4, Concordia



Escuela Presidente Néstor Kirchner Nº 77, Concordia



Escuela Martín Güemes Nº 19, Diamante



Escuela Gobernador Etchevehere Nº 29, Diamante



Escuela Secundaria General Francisco Ramírez Nº 4, Diamante



Escuela Carlos Pellegrini Nº 1, Federación



Escuela Ana C Mac Donald De Mc Neill Nº 67, Federación



Escuela Martin Miguel De Guemes Nº 34, Federación



Escuela Domingo F, Sarmiento Nº 5, Federación



Escuela Secundaria Pedro Cornaló Nº 18, Federación



Escuela Ricardo Rojas Nº 30, Federal



Escuela Dr, Bernardo Hossay Nº 16, Federal



Escuela Secundaria José M, Estrada Nº 2, Federal



Escuela Argentina Soberana Nº 47, Federal



Escuela Ramón De La Cruz Moreno Nº 3, Feliciano



Escuela Martín Fierro Nº 14, Feliciano



Escuela Herminio J, Quirós Nº 24, Gualeguay



Escuela E, Bavio Nº 10, Gualeguaychú



Escuela Secundaria María América Barbosa Nº 8, Gualeguaychú



Escuela Álvarez Thomas Nº 22, Gualeguaychú



Escuela Infantería De Marina Nº 113, Gualeguaychú



Escuela Salvador María Del Carril Nº 29, Gualeguaychú



Escuela Juan L, Ortiz Nº 29, Islas Del Ibicuy



Escuela Secundaria Francisco Ramírez Nº 3, Islas Del Ibicuy



Escuela Del Pericón Nº 63, La Paz



Escuela Sara Ch De Ecleston Nº 19, La Paz