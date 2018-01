Llega a Chile: El Papa "espera el momento" para venir al país, afirma la Iglesia

Lamentables tergiversaciones

Un referente global

Espera el momento

Ninguna intención oculta

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su presidente el obispo Oscar Ojea, emitió hoy un comunicado en el que expresa su preocupación por la actitud de ciertos medios de comunicación respecto de la figura del Papa, señalando que "nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa" y que el "aporte (de Francisco) a la realidad de nuestro país hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales que sólo agrandan la división entre los argentinos".Insisten los obispos que "la inmensa mayoría del pueblo argentino ama al Papa Francisco, no se deja confundir por quienes pretenden utilizarlo, sea pretendiendo representarlo, sea atribuyéndole posiciones imaginarias en función de sus propios intereses sectoriales".La reacción de los obispos sale al cruce de numerosas especulaciones hechas en los medios de comunicación respecto de la actitud de Francisco en relación a la política argentina y señalando a diferentes personas, algunos de ellos dirigentes políticos, como voceros oficiosos del Papa y con la intención de desacreditar tanto a estos últimos como al propio Bergoglio."En nuestro país, gran parte de los medios de comunicación han puesto más la atención en hechos menores e incluso han identificado al Papa con determinadas figuras políticas o sociales", dice el documento episcopal.Y agrega que "algunos de ellos han sido claros afirmando que no representan ni pretenden representar al Papa ni a la Iglesia", no obstante lo cual "esta constante asociación ha generado muchas confusiones y justificado lamentables tergiversaciones de su figura y sus palabras que llegan incluso a la injuria y la difamación".La Comisión Ejecutiva del Episcopado sostiene que "el pueblo sencillo quiere escuchar las enseñanzas del Santo Padre, y lo reconoce por su lenguaje claro y llano" y expresa su ardiente deseo de que "el Papa Francisco sea valorado y escuchado como él se merece y como nos lo merecemos todos los argentinos".Por tal motivo, y ante la próxima visita papal a Chile y a Perú, la Conferencia Episcopal reitera que "el Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él".Señala también la Comisión Ejecutiva que "los argentinos tenemos un enorme privilegio, hace ya casi cinco años un hermano nuestro ha sido elegido Papa, es decir, la máxima autoridad de la Iglesia en el mundo; para los cristianos, vicario de Cristo en la tierra". Y, reconoce, superando los límites de la Argentina que "desde aquel momento nuestro querido Papa Francisco adquirió en todos los países un prestigio y un apoyo crecientes, y hoy es en un referente global incuestionable para la inmensa mayoría de los cristianos y personas de buena voluntad".El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Oesterheld, descartó hoy que el papa Francisco esté "evitando" una visita a la Argentina y resaltó que está "esperando el momento", para lo cual está analizando "su agenda, su visión geopolítica y el proceso que se va viviendo"."No creo que esté evitando venir a la Argentina. Está esperando el momento que considere dentro de lo que es su agenda, su visión geopolítica y el proceso que se va viviendo en cada uno de los países", sostuvo el integrante de la CEA.En diálogo con Radio 10 y Del Plata, el portavoz de los obispos insistió en que "cuando él vea que es conveniente venir, lo hará"."Sin dudas que debe tener ganas de venir, porque se fue un día y él quiere mucho a este país y le gusta mucho estar acá. No es por falta de ganas. No debe ser nada fácil combinar sus ganas con la agenda impresionante que tiene y los procesos que se van viviendo en cada uno de los países", destacó.Y agregó: "No creo que haya que atribuirle ninguna intención oculta. Simplemente está buscando el momento".Consultado sobre qué hace falta para que se produzca la visita del Sumo Pontífice, Oesterheld planteó que se necesita "que él lo considere conveniente y necesario"."No creo que el Papa le ponga condiciones a los países para visitarlos. Cuando él ve que es conveniente y posible su presencia en un lugar, organiza las cosas para estar presente en ese lugar", señaló el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).Y añadió: "No es un hombre que esté esquivando las situaciones complicadas. Hay que encontrar el momento, lo va a encontrar, vendrá y seguramente será una visita con Uruguay".Por otra parte, se quejó de que "hay un abuso permanente y un manoseo de la figura del Papa", ante lo cual remarcó que el Santo Padre "habla a través de sus discursos, sus gestos".