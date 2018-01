Resaltan el trabajo de emprendedores de la Economía Social en la provincia

La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, visitó a emprendedores de la economía social y se interiorizó del trabajo que llevan adelante."Estoy tratando de recorrer emprendimientos y tomando contacto cara a cara con nuestros emprendedores para poder conocer sus experiencias particulares, escucharlos y tomar nota de cuáles son los temas, inquietudes y desafíos que tienen, y de esta manera poder planificar cómo continuamos acompañando desde el Estado".Asimismo, la ministra agradeció a los emprendedores por "animarse a emprender y mejorar. Cuando a ustedes les va bien eso hace que le vaya bien a la provincia, y nosotros apostamos por ustedes desde el Ministerio para que puedan crecer y vivir mejor".En este punto, el emprendedor Moyses Vergara, quien lleva adelante un negocio de marroquinería en la capital provincial, agradeció la visita de la funcionaria y el apoyo del Estado provincial que recibió en todo momento: "Siempre agradezco al Ministerio y al gobierno provincial por el impulso que me dieron, sin el cual no hubiera podido empezar, así como por el continuo apoyo que nos brindan. Los promotores de la Economía Social de mi barrio me ayudaron e impulsaron en todo momento para que pueda sacar adelante mi proyecto. Ahora, quiero seguir incorporando maquinaria parta poder continuar creciendo y ampliándome".En este sentido, la titular de la cartera de Desarrollo explicó sobre otros programas que se llevan adelante desde el Ministerio, que apuntan al crecimiento y la consolidación de los emprendimientos, tales como el Programa Integral de Comercialización, Incorporación de tecnología y Microcréditos, entre otros.Finalmente, Stratta, manifestó que "nuestras políticas y programas tienen sentido si hay emprendedores y si hay entrerrianos que se animan a proyectar, que se animan a crecer, que se animan a producir para poder mejorar; y es desde ahí que nosotros, desde el gobierno, fortalecemos el emprendedurismo con una inversión concreta, con programas de microcréditos, de incorporación de tecnología, y con el integral de comercialización, pero para que esto sea posible y se concrete es necesario que desde el otro lado haya personas con esperanza y compromiso".El gobierno provincial destinó en 2017 más de 72 millones de pesos para promover y fortalecer la economía social entrerriana, implementando en el territorio un abanico de programas tendientes a consolidar a los emprendedores y dotarlos de recursos, maquinarias y formación, así como dándoles la posibilidad de que oferten sus productos en ferias y ámbitos similares.