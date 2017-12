Peña: "Los argentinos conocen a Macri, él no vino a manipular la Justicia"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que "los argentinos conocen al presidente Mauricio Macri y saben que él no vino para manipular la Justicia", al rechazar las acusaciones de la ex mandataria Cristina Kirchner, según quien el juez Claudio Bonadío "ejecutaba" órdenes del Gobierno en el procesamiento y pedido de detención y desafuero de la actual senadora por supuesta traición a la Patria y encubrimiento del atentado a la AMIA.Minutos después de que Cristina Kirchner concluyera su rueda de prensa en el Congreso, con fuertes acusaciones contra hacia el presidente, a quien sindicó como el autor intelectual de su procesamiento, Peña realizó declaraciones desde la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, en las que pidió "dejar trabajar a la Justicia independientemente".Peña consideró que no le "corresponde" al Gobierno "opinar sobre una decisión de un juez que tomó esta decisión en base a fundamentos y consideraciones", y anticipó que el interbloque de Cambiemos en el Senado ya ha expresado que el pedido de desafuero se tratará con la "prudencia y la institucionalidad necesaria, pensando no en términos partidarios, sino en términos institucionales".Peña, al ser consultado por las tantas detenciones de ex funcionarios del kirchnerismo, aseguró que "es un tema que deberá explicar la Justicia" y que "en muchos casos son investigaciones que llevan muchos años, son causas que a veces no avanzaban y que después avanzaron. Es el Poder Judicial el que tiene que tener la autonomía y la responsabilidad de dar las explicaciones en cada caso".Peña evitó dar una opinión puntual sobre el desempeño del juez Bonadio: "Debemos ser muy respetuosos de la tarea de los jueces y en todo caso hay ámbitos institucionales para poder dar las discusiones en los casos que hagan falta"."Los argentinos conocen al presidente Macri y saben que él no vino para eso -manipular la Justicia- y que él vino a trabajar para solucionar los problemas de los argentinos, para ayudar a que crezca nuestro país y que se resuelvan temas que vienen después de mucho tiempo y, entre otras cosas, fortalecer nuestro marco institucional, como lo planteó en aquél discurso de los consensos básicos", respondió.