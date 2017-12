El Senado recibió pedido de desafuero de Cristina: tiene 180 días para definir

La comunicación del juez federal Claudio Bonadio ya fue girada por la Secretaría Parlamentaria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tendrá 60 días para emitir un dictamen, en tanto que el plazo total para que el Senado resuelva la cuestión es de 180 días, según la ley de fueros 25.320."Me parece que más importante que medir la actitud (de los senadores) frente a los pedidos de desafuero, lo que voy a solicitar a todos los compañeros que integran el peronismo y también a los que no forman parte de él pero creen que la variable de ajuste no pueden ser los jubilados, es que se pronuncien más que en defensa a una senadora, en defensa de las grande mayorías nacionales", indicó.En este sentido, relacionó la decisión del juez Bonadio con su desembarco en la Cámara alta y afirmó: "Tiene que ver con que ingreso la semana que viene como senadora y me quieren con la espada de Damocles".En tanto, el interbloque de Cambiemos mantendrá una reunión el próximo martes a las 16:30 para definir una postura, dejaron trascender fuentes oficialistas, aunque a través de un comunicado los senadores oficialistas adelantaron: "Analizaremos el pedido del juez y bajo ningún aspecto seremos un obstáculo para la Justicia"."Vamos a cumplir con los pasos y plazos institucionales que están establecidos en la Constitución Nacional, en la ley de fueros, y en el reglamento del Senado de la Nación", indicaron los senadores en un comunicado firmado por el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, y los presidentes de la bancada del PRO y de la UCR, Humberto Schiavoni y Ángel Rozas.Además, el oficialismo señaló que actuará "conforme a derecho, respetando la división de poderes" y sentenció: "Al pedido de desafuero vamos a dar una respuesta institucional, no partidista".Por su parte, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, le bajó el tono a la posibilidad de aprobar la expulsión de la exmandataria -con quien mantiene un enfrentamiento político- al ratificar que "el desafuero procede ante una sentencia firme" y citar como caso testigo la situación de Carlos Menem.En el mismo sentido se expresaron Pedro Guastavino y Rodolfo Urtubey, integrantes también del Bloque Justicialista y del Interbloque Argentina Federal que lidera Pichetto y que, con 25 votos -los mismos que tiene hasta ahora Cambiemos- tiene la llave para aprobar o rechazar el desafuero.Sobre el tema, Urtubey agregó que "la ley de fueros le permite al juez avanzar con el proceso" penal aunque el legislador acusado siga en su banca y que puede llegar incluso hasta la condena en primera y segunda instancia, como ocurrió con Menem, que siendo senador fue condenado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador."El desafuero no es obstáculo para la causa. Analizaremos la cuestión con seriedad", subrayó el senador salteño en declaraciones a la prensa acreditada en la Cámara alta y en compañía de Pichetto.La ley 25.320 indica que, cuando hay un pedido de desafuero sobre un legislador, la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá 60 días para emitir dictamen y el pleno de la Cámara en cuestión contará con un total de 180 días para resolver la cuestión.Esa comisión todavía no tiene presidente ni integrantes, porque el período de sesiones ordinarias terminó el 30 de noviembre y el cuerpo debe conformarse de acuerdo a la nueva composición del Senado, que empezará a regir el 10 de diciembre.Si bien en el justicialismo esgrimen que esta falta de integración deja en suspenso el inicio del plazo previsto, la ley de fueros marca que los 180 días para resolver la cuestión empiezan cuando el mensaje del Poder Judicial es girada a la comisión, lo que ocurrió hoy."La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión", indica el artículo 2 de la ley 25.320.