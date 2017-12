Sería inminente el mensaje de Macri y el duelo nacional por los submarinistas

, una herramienta que este Gobierno jamás utilizó. El mensaje del Jefe de Estado se difundirá por televisión y por los canales de redes sociales del Gobierno.. No puede. "El artículo 86 del código civil lo impide", afirmaron en el Ejecutivo. Solo podrían referirse sin eufemismos al fallecimiento de los submarinistas el 15 de mayo de 2018. El artículo en cuestión detalla que se presume la muerte de un individuo "si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido".Sin embargo, sin esperanzas, el Presidente decretará tres días de duelo nacional, consignó un ministro al diario. En el Gobierno. El problema es la imposibilidad de definir dónde y de qué manera sería.El contenido del video en el que trabaja el equipo de discurso oficial -que dirige Julieta Herrero y en el que asesora Alejandro Rozitchner- no trascendió. Sin embargo, no se alejará demasiado de las palabras que el mandatario utilizó en sus contadas intervenciones sobre el tema, durante sus visitas a La Rioja, Chaco y Corrientes, y en su primera intervención pública sobre el tema, 9 días después de la desaparición del buque ante la prensa en el edificio Libertad de la Armada. El jefe de Estado enviará un mensaje a las familiares, hablará de la unidad y destacará el servicio de los 44 submarinistas víctimas en servicio "para proteger" al conjunto de los argentinos. Sí se da por descontado que. "Seguirá hasta que agotemos todas las posibilidades, esto no tiene tiempo", sentenciaron cerca del ministro de Defensa Oscar Aguad.. "Es una herramienta pensada para el sistema de medios del siglo XX", sostenían en el Gobierno. De todos, modos puertas adentro del Ejecutivo se evaluó la posibilidad de utilizarla. Tal es la decisión de la Casa Rosada de que el Presidente no utilice la cadena, que en Balcarce 50 no hay pleno conocimiento sobre el canal institucional para utilizarla. El video difundido en redes y retransmitido por televisión será una pieza nueva dentro de la comunicación oficial, que supervisa con férrea disciplina el jefe de Gabinete Marcos Peña. "Nunca se había hundido un submarino", lo justifican.