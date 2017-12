Peña aseguró que la búsqueda del ARA San Juan continuará "hasta el final"

Sociedad No era el submarino ARA San Juan la imagen detectada a 477 metros de profundidad

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó este sábado el "compromiso" del Gobierno nacional de "seguir buscando" al ARA San Juan "hasta el final", así como "ir a fondo con todas las investigaciones que hagan falta para saber qué fue lo que pasó" con el submarino desaparecido hace 17 días, con 44 tripulantes a bordo, en aguas del Atlántico sur.Ayer, Peña se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, John Kelly, a quien le transmitió "el agradecimiento" argentino por la ayuda ofrecida en la "búsqueda del submarino".Asimismo, el funcionario destacó el "altísimo profesionalismo" con el que se están desempeñando los miembros de la Armada en los operativos de búsqueda así como el "respeto" que reciben "de todos sus pares del mundo que están ayudándolos".En ese marco, el jefe de Gabinete indicó que, luego de encontrarlo, el Gobierno buscará "ir a fondo con la búsqueda de que fue lo que pasó y qué cosas se pueden hacer mejor".Asimismo, precisó: "Llegado el caso que se confirmase o se encontrase que algo se hizo mal o que alguien no hizo bien las cosas, será una discusión con esa o esas personas; no con la Armada o con las Fuerzas Armadas" en su totalidad."Lo importante para empezar a ayudar a jerarquizar el rol de esas fuerzas de seguridad y armadas en nuestra democracia, es no hablar de la institución sino hablar de las personas", concluyó Peña.