Búsqueda del submarino: "Las operaciones seguirán con los otros tres contactos"

Sociedad No era el submarino ARA San Juan la imagen detectada a 477 metros de profundidad

"El contacto detectado el 30 de Noviembre con ecosonda multihaz por el buque Víctor Angelescu del Ministerio de Agroindustria, fue verificado por el ROV ruso Panter Plus arrojando un resultado negativo por no corresponder con el #submarinoARASanJuan" CN Balbi #Continúalabúsqueda pic.twitter.com/WhfoTDVlY1 — Armada Argentina (@Armada_Arg) 2 de diciembre de 2017

"Las operaciones van a continuar en el día de mañana con otro de los tres contactos cuya elección será evaluado por el personal del centro coordinador en #PuertoBelgrano y personal que opera el ROV ruso" CN Balbi #submarinoARASanJuan #Continúalabúsqueda pic.twitter.com/xHmVfZ7Bex — Armada Argentina (@Armada_Arg) 2 de diciembre de 2017

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó este sábado que el "contacto" detectado a 477 metros de profundidad no se corresponde con el submarino ARA San Juan, desaparecido hace 17 días con 44 tripulantes a bordo, sino con un "pesquero"."El primero de los 4 contactos pudo visualizarse. El contacto detectado el 30 de noviembre fue verificado mediante el ROF Ruso y el resultado es negativo", dijo Balbi en conferencia de prensa. "Las operaciones seguirán con los otros tres contactos", agregó.El aviso ARA Islas Malvinas estuvo hoy posicionado en la zona, donde se visualizó sub aqua el elemento. Hoy fue el primer día con la posibilidad de que un ROV opere en la zona. Un ROV es un Remotely Operated Vehicle, un vehículo sumergible que se maneja en forma remota. En este caso se utilizó el Pantera Plus, de origen ruso, que se embarcó en el Islas Malvinas.La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del Submarino ARA "San Juan", informa que el contacto detectado el 30 de noviembre con ecosonda multihaz por el buque "Victor Angelescu" del Ministerio de Agroindustria, fue verificado visualmente mediante el ROV ruso Panter Plus embarcado en el Aviso ARA "Islas Malvinas", arrojando un resultado negativo por no corresponderse con el submarino.El contacto fue inspeccionado entre las 9 y 13 hs del día de hoy, en posición 46°24.5' Sur y 60°11.7' Oeste a una profundidad de 477 m., siendo de forma alargada, con arrumbamiento norte-sur, de aproximadamente 62 m. de longitud y 13 m. de altura.Luego del análisis de las imágenes obtenidas, se confirmó que el contacto en cuestión no se corresponde con el casco del Submarino ARA "San Juan".Desde un inicio, este dato no parecía para la Armada Argentina coherente con la cinemática del submarino, ya que se encontraba a 27 km al sudoeste (SW) de su última posición informada.El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina lamentan que la apresurada difusión e interpretación de las imágenes obtenidas, sin ser antes contrastadas con otros sensores, y sin el riguroso análisis del Centro Coordinador SAR en Puerto Belgrano, hayan despertado lógicas expectativas en los familiares y en la sociedad toda, teniendo que enfrentar ahora una nueva frustración.Mantenemos el compromiso de informar, siempre con la verdad y transparencia, todo dato verificado, privilegiando el previo conocimiento de los familiares de nuestros 44 camaradas.