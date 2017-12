Los familiares de los tripulantes, en contra de declarar duelo nacional

Sociedad Este sábado se realizará un apagón nacional por los submarinistas desaparecidos

"El (vocero Enrique) Balbi dijo que hay una sombra negra y tenemos fe que son ellos. No pueden declarar así un duelo nacional ya que sólo Dios sabe si están vivos o muertos", dijo Marcela Fernández, esposa del suboficial Alfredo Sánchez, en las puertas de la base naval de Mar del Plata.En su conferencia de prensa, el vocero de la Armada informó que la búsqueda está centrada hoy en estudiar un "contacto" a 477 metros de profundidad que muestra una "imagen deformada" que será analizada por diferentes softwares para determinar si se trata del submarino desaparecido hace 17 días con 44 tripulantes a bordo."No vamos a admitir ningún duelo porque tenemos fe y tiene que seguir la búsqueda. Por eso, pedimos también que se haga presente el presidente Mauricio Macri", dijo la esposa del suboficial Sánchez, quien además solicitó el acompañamiento de "todos los marplatenses y los periodistas"."Le pedimos soluciones al Presidente luego de 17 días de búsqueda. La Armada nos oculta información y necesitamos que los países del primer mundo no se retiren del lugar", reclamó, y reiteró el pedido que le hicieron en persona al ministro de Defensa, Oscar Aguad, que visitó la base naval marplatense."Estamos destruidos como familia y no nos vamos a ir con las manos vacías sino con respuestas concretas. No queremos ningún duelo. Ellos quieren que esto termine y nosotros queremos el cuerpo y la verdad de nuestros hijos", culminó.