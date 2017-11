Feliciano creará un Mercado Popular

La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, entregó a la presidenta municipal de Feliciano, Silvia Moreno, un aporte no reintegrable por 368.434 pesos destinado a la adquisición de equipamiento necesario para poner en funcionamiento un Mercado Popular, con el propósito de fortalecer el circuito de comercialización de los emprendedores de la localidad. Al respecto la Ministra señaló: "Esta definición nos la ha marcado el gobernador, Gustavo Bordet: que no puede haber desarrollo económico si no hay desarrollo social y humano. Y esto viene justamente de la mano de la inversión y de la apuesta que hace el gobierno de la provincia, codo a codo con los municipios y los emprendedores, para fortalecer a la economía social".



Esta iniciativa beneficiará a la economía de cada emprendedor, ya que tendrá un espacio para vender sus productos y de igual manera favorece a los consumidores locales, quienes van a contar con un lugar donde comprar de manera directa, sin intermediarios, productos de calidad y a un precio justo. Stratta, en ese marco, explicó que a la economía social "no la fortalecemos solamente a través de los programas de microcréditos, de capacitación, o de incorporación de tecnología. Sino también cuando generamos espacios de comercialización, para que los productos puedan llegar a la gente, sabiendo que son elaborados por nuestras manos entrerrianas, por vecinos que ponen lo mejor de sí, y se levantan todos los días para construir un presente y un mañana mejor".



En cuanto a los ejes de trabajo llevados adelante por la cartera social en el territorio, la responsable del ministerio indicó: "Estamos para trabajar y mitigar las situaciones de desigualad que se presentan en la sociedad a través de la asistencia, pero también tenemos la obligación de generar herramientas de desarrollo. El mercado popular y todo lo que hacemos en economía social, tiende a generar desarrollo social, que es justamente posibilitar oportunidades a donde no las hay, y acompañar a quienes se animan a emprender a forjar un presente y un mañana mejor. Cuando mejoran sus proyectos, mejoran sus vidas, las ciudades, la provincia, por eso el año pasado se hizo una gran inversión en materia de economía social, y este año será de aproximadamente 80 millones de pesos que son volcados a los sueños de los emprendedores, que también son los sueños que tenemos en la provincia de Entre Ríos".



En el acto, llevado a cabo en el Salón Verde del Palacio Municipal, la intendenta Silvia Moreno expresó: "Recibirla a Laura en Feliciano para nosotros es un orgullo. Siempre nos está dando respuestas para los sectores más necesitados, pero también para impulsar la economía social que es lo que necesitamos y esto del mercado era un sueño que veníamos trabajando, al cual los emprendedores seguramente le van a poner el alma". Y agregó: "Que esto se pueda concretar hoy para nosotros es de gran importancia, porque vamos a poner en relevancia lo que es nuestra producción".



La intendenta en este sentido, aseguró: "Tenemos productores excelentes, que son los que ponen el hombro día a día y sin ellos es imposible tener nuestro mercado. Pero también esto es el esfuerzo compartido con la provincia, gracias a la decisión de nuestro Gobernador, con la Ministra, con Luis Precerutti, quien entendió lo que necesitábamos, y de este modo, pudimos presentar el proyecto del mercado. Lo que vemos hoy es la muestra de todo un equipo de trabajo, provincial y municipal, junto al pueblo. Trabajar siempre con la gente, escuchando permanentemente, para saber qué es lo que se necesita. Hay que seguir apostando a la economía social, a las instituciones no gubernamentales y los clubes". Fortalecimiento a la comunidad Además, en la oportunidad se entregaron fondos de los programas Poder Popular y Sueños Mayores a instituciones locales por casi 60 mil pesos, con el objetivo de fortalecer el trabajo comunitario, aportes que se suman a los que se han otorgado en Feliciano a lo largo de este 2017. En este sentido, la titular de la cartera social, remarcó: "Tenemos un respeto profundo por las instituciones intermedias. Hace poco tiempo llegaron aportes que ya fueron entregados, y hoy estamos trayendo nuevos porque creemos en el trabajo que realizan las organizaciones, creemos en el esfuerzo que hacen para llegar, contener y contribuir a fortalecer el tejido social, que nos necesita trabajando a todos juntos, unidos, convencidos de que podemos transformar la realidad que duele".



En esta ocasión recibió un aporte de 30 mil pesos el grupo asociativo "Amigos del Hospital", por su proyecto "Revelando Sueños", a través del cual pretenden adquirir materiales para el servicio de radiología del Hospital "General Francisco Ramírez", con el fin de brindar una mejor atención a todos los vecinos que concurren al nosocomio. También se adjudicaron fondos al grupo asociativo "Fútbol San Antonio", cuyo propósito es lograr, mediante la práctica de este deporte, integrar a jóvenes de diversas edades. En este caso, el grupo recibió 20 mil pesos, que serán destinados a la adquisición de indumentaria.



Finalmente, se otorgó financiamiento por ocho mil pesos a un proyecto destinado al fortalecimiento de la participación social de adultos mayores, que se desarrollará en la modalidad de talleres, juegos de mesa, prácticas de deportes, paseos y caminatas, mate bingo, etc.