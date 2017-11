"La inversión a largo plazo es el camino para que Argentina se desarrolle"

"Nuestro objetivo es comenzar a generar cambios sustanciales en infraestructura. Por eso estamos llevando adelante alrededor de 290 obras de agua potable y cloacas y más de 70 obras hídricas a lo largo de nuestro país", recalcó Frigerio en el encuentro celebrado en la Planta Potabilizadora General San Martín de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), en el barrio porteño de Palermo.



Y agregó: "El objetivo que nos propuso el presidente Mauricio Macri es lograr que al final de nuestro mandato el 100% de los argentinos tenga servicio de agua potable de calidad y al menos el 75% de cloacas".



En ese marco, el titular de Interior destacó las obras del Sistema Matanza Riachuelo son "una de las más importantes del área metropolitana en más de 70 años, que mejorará el servicio de cloacas a más de 4 millones de personas de 14 municipios del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires".

Ponderó también que pronto se iniciará "otro gran proyecto como es el Sistema de Agua Potable Sur para los partidos de Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza".



"Otras obras muy importantes que estamos llevando adelante son las de Neuquén y Río Negro para sanear el lago Nahuel Huapi. En el norte, en Chaco, estamos construyendo un Sistema de Abasteciendo de Agua Potable para las localidades Wichi, El Sauzal y Misión Nueva Pompeya y en la ciudad de Córdoba estamos haciendo una gran planta depuradora de líquidos cloacales porque la ciudad tiene más de 3 millones de habitantes y menos del 30% contaba con cloacas", enumeró Frigerio.



Además, el ministro remarcó que el Gobierno nacional avanzó en "obras para controlar los efectos de las inundaciones y que la gente y los sectores de la producción no sufran por la inacción e incapacidad del Estado".



Durante tres días, el IWA Water and Development Congress & Exhibition reunirá a profesionales, administradores de servicios públicos, funcionarios gubernamentales, representantes de ONGs, proveedores de tecnología, consultores, medios de comunicación y otros interesados para explorar las fronteras de la ciencia y la tecnología con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras y eficientes.



Este acontecimiento tiene lugar cada dos años en países en vías de desarrollo y desde 1999 no se realizaba en Latinoamérica.

NA