Ya son 10 mil las viviendas escrituradas a través del ProCreAr

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y el titular del Banco Nación, Javier González Fraga, encabezaron hoy el acto de entrega de la escritura número 10 mil del programa ProCreAr, que depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y permite la compra de la casa propia a través de un crédito hipotecario y un subsidio del Estado nacional.



"Con gran felicidad celebramos que 10 mil familias tienen hoy el título de su casa en mano gracias a nuestro programa, que cumple con el rol de Estado facilitador que nos pidiera el presidente Mauricio Macri para que cada vez más familias argentinas cumplan el sueño de la casa propia", señaló Kerr en la ceremonia realizada en la casa central del Banco Nación.



A su vez, el funcionario nacional y presidente de ProCreAr destacó la colaboración de dicha entidad bancaria en la implementación del programa y ponderó: "Hemos superado ya las mil escrituras de vivienda con el BNA, más de 25 mil beneficiarios tienen el trámite iniciado a través de esta entidad y casi el 75% de los inscriptos en la línea ´Construcción´ lo están iniciando también con este banco".



Desde el lanzamiento de ProCreAr, se escrituraron en Capital Federal más de mil propiedades y más de 3 mil en la zona centro del país.



Además, se entregaron créditos por más de $7 mil millones, así como subsidios por casi 3400 millones de pesos.



Vale destacar que la relación entre el valor tasado del inmueble y el valor del préstamo ("loan to value") fijado en el crédito es del 57,75%, significativamente menor que la tasa de referencia de un crédito hipotecario sin subsidio del ProCreAr.



Asimismo, la relación cuota/ingreso del préstamo no llega al 20%. De esta forma, se permite a familias de menores ingresos y capacidad de ahorro acceder a un crédito para vivienda.



Otro dato destacable es que hasta el momento la cuota promedio subsidiada que han pagado los beneficiarios del programa ha sido de $4607, muy por debajo del alquiler promedio de un departamento de dos ambientes.



ProCreAr ha sido además un gran impulsor del mercado de créditos hipotecarios, el cual actualmente vive un "boom", ya que en octubre registraron un crecimiento del 85,8% interanual y un 9,2% de incremento respecto de septiembre, la gran mayoría ajustables en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).



En este sentido, el programa crediticio del Estado Nacional absorbió más del 35% de los préstamos en UVA otorgados durante 2017, así como el 20% del monto total otorgado en pesos.