En Paraná marcharon para pedir Justicia por Santiago Maldonado

Los familiares de Santiago Maldonado convocaron, junto a organismos de Derechos Humanos, a una esta marcha pidiendo justicia y el esclarecimiento de lo sucedido.En Paraná, la Plaza 1º de Mayo, fue el lugar de encuentro. Desde allí, se dirigieron en conjunto, caminando por las calles céntricas, hasta la sede local de Gendarmería Nacional, para explicitar el reclamo., "muy triste porque no se ha conseguido la justicia que merece, fundamentalmente la familia y la sociedad argentina. Las cosas son muy confusas, y encima, a través del manejo mediático, confunden a la población, diciendo que Santiago se ahogó. Hubo un rastrillaje, previo a hallar el cuerpo, y no se encontró nada. El cuerpo fue puesto luego, para confundir a todos". Ante esto, Piérola agregó: "Decimos contundentemente que a Santiago lo asesinó Gendarmería; hay una desaparición forzada seguida de muerte, y exigimos Justicia".Clarisa Sobko, por su parte, entendió que "el pueblo de Paraná se moviliza para pedir justicia; queremos que actúe el Poder Judicial, en pos de la justicia del pueblo y no en pos de intereses económicos y políticos muy fuertes. En pocos días vamos a darle sepultura a Santiago, por lo que esperemos que en breve, podamos saber quiénes son los responsables de Gendarmería. A su vez, queremos que Patricia Bullrrich y Pablo Nocetti se corran del cargo ya que ellos han sostenido por más de 80 días, que lo que sucedió con Maldonado no fue una desaparición forzada; plantaron pistas falsas, e hicieron una campaña mediática para criminalizar a la familia de Santiago, así como también a la lucha del pueblo mapuche".Destacó que llegaron hasta Gendarmería, "para señalar que fue la fuerza del Estado nacional que cometió una represión ilegal".Nadia Burgos, desde el MST, aseveró: "No podemos dejar de estar en las calles, en este tercer aniversario de este suceso. Exigimos la renuncia de quienes son los responsables de ese operativo de desaparición forzada seguida de muerte. Creemos que se debe crear una comisión independiente que vaya a fondo para investigar lo que pasó con Santiago Maldonado y que los responsables paguen".Por otra parte, además de militantes de DDHH se hicieron presentes en la marcha, "ciudadanos comunes". En este sentido, una mujer contó que decidió concurrir "como simple ciudadana, para que se haga justicia por Santiago. En un momento se pidió hallarlo con vida, esto no sucedió. Ahora me sumo a este pedido de justicia".Otra joven, desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación aseveró: "Venimos con todos los estudiantes, creemos que este es un espacio para que la gente pueda salir a la calle, a reclamar justicia por Santiago".