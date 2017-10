Una multitud copó el estadio de Racing para el cierre de campaña de Cristina

Una multitud copó el estadio el estadio de Racing para el cierre de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, la candidata a senadora de Unidad Ciudadana para la provincia de Buenos Aires, de cara a los comicios legislativos del domingo 22 de octubre.Desde temprano una gran cantidad de personas se acercó a las inmediaciones del estadio de Avellaneda para presenciar el discurso de la expresidenta, que está previsto para las 16.30.Los voceros consideran al encuentro como el acto principal de Unidad Ciudadana, en el que Cristina Kirchner reiterará su llamado a unificar el voto opositor en la fuerza política que encabeza.

La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner sostuvo esta tarde que si Evita estuviera viva, la votaría a ella, mientras que Juan Domingo Perón sufragaría a favor de Jorge Taiana."Yo me pregunto, si Perón y Evita estuvieron aquí, ¿a quién votarían? Evita a Cristina. Perón a Taiana. Y los dos juntos a Unidad Ciudadana", dijo la expresidenta al encabezar un multitudinario acto en el estadio de Racing, en Avellaneda."Aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos", remató."Después de 20 meses de Gobierno, podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía. Es (lealtad) a las mineras, lealtad a los fondos buitres. Lealtad a su familia, a sus amigos, a sus socios.Lealtad a Edenor, a Edesur. Esa es la lealtad que hoy puede exhibir el Gobierno", arremetió."Por eso ser peronista hoy es decir ´basta ya Macri con tanta malaria para el pueblo´", disparó."Estamos a tiempo de poner un límite. No dejemos que estas políticas sigan endeudando al país. Estamos a tiempo de decir `Así no`", sostuvo durante el cierre de campaña de Unidad Ciudadana en el estadio de Racing, en Avellaneda.Sostuvo que para sostener esa posición "no hay que ser peronista, basta con ser argentino y tener memoria".