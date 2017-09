Detuvieron a la mujer que amenazó de muerte a la hija de Macri

La mujer que amenazó a Antonia Macri, la pequeña hija del presidente Mauricio Macri, fue detenida este sábado, según confirmaron fuentes oficiales."Macri estás avisado!! Tu hija no va a "desaparecer", no la saques de tu casa hijo de remil putas!! No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va #DONDEESTASANTIAGOCARAJO", fue el mensaje que había publicado en Facebook la mujer, junto a una foto de un fusil, en la cuenta del usuario "Caro Krúpskaya", cuyo verdadero nombre es María Carolina Pavlosky.Ese perfil de Facebook fue eliminado pocas horas después de la amenaza contra Antonia, sin embargo el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal abrió una investigación que terminó en la detención de la persona detrás de esos mensajes."María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del Juez Lijo", confirmó a través de su cuenta de Twitter la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Según publicó, Pavlovsky (de 57 años) estaba internada en una clínica psiquiátrica de Castelar, a la que había ingresado después de que trascendiera en los medios la amenaza contra la pequeña hija del Presidente, que tiene 5 años.La mujer había publicado el mensaje con el hashtag #DONDEESTASANTIAGOCARAJO, en referencia a la desaparición del artesano Santiago Maldonado, del que no se tienen noticias desde el 1 de agosto cuando participó en una protesta mapuche en Chubut.La mujer quedó a disposición del juez Ariel Lijo que instruye en la causa.