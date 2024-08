Una camioneta quedó a punto de caer al río Gualeguaychú

El hecho se produjo en la mañana de este jueves, cerca de las 7, y lo protagonizó un hombre de 32 años, a bordo de una camioneta Ranger, quien estaba acompañado de una mujer, ambos con domicilio en Moreno, provincia de Buenos Aires.



El vehículo se despistó y quedó sobre las piedras de defensa de las barrancas. “Las personas manifestaron no tener lesiones” explicó una fuente oficial a R2820, al confirmar la intervención de la policía minutos después que se produjo el accidente.



Si bien no hubo lesionados y no se solicitaron actuaciones, El Día da cuenta que el test de alcoholemia al conductor dio positivo con 2,2 en sangre.



El siniestro se registró en el mismo donde años atrás una joven perdió la vida ahogada, después que el vehículo que guiaba cayera al río en un hecho que conmocionó a la ciudad.