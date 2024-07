Córdoba prohíbe que policías trabajen como choferes de aplicaciones de viajes

La Policía de Córdoba anunció que agentes pertenecientes a la fuerza tienen prohibido trabajar como choferes de aplicaciones de viajes.



La medida alcanza a plataformas de transporte como Uber, Didi o Cabify, que actualmente son consideradas “ilegales” en el territorio cordobés.



“Es una actividad ilegal por lo que no están autorizados”, explicó al portal El Doce María Angélica Paredes, directora del Control de Conducta Policial. La realidad es que una gran cantidad de agentes recurre a estas aplicaciones para ampliar su ingreso mensual.



“Si no se respeta la medida, habrá sanciones disciplinarias”, advirtió Paredes. Al mismo tiempo, hizo referencia a otras actividades extrapoliciales: “Se debe pedir autorización con una antelación de al menos 30 días y el jefe superior evaluará”.



En los últimos días se repitieron hechos de inseguridad que tuvieron como protagonistas a policías trabajando de choferes de aplicaciones.



El episodio más reciente ocurrió el fin de semana barrio Bajo Pueyrredón cuando un efectivo que manejaba un auto de Uber baleó a un delincuente menor de edad que quiso robarle.



A partir de estos casos, el Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba solicitó una reunión urgente con jefes de la fuerza para poner en marcha medidas con el fin de evitar que policías sigan trabajando para aplicaciones ilegales.



Desde la Dirección de Control de Conducta Policial aclararon que aún no se tomaron medidas con los efectivos implicados en los últimos hechos. “Se están investigando”, señalaron.