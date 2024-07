Detectaron 34 llamadas borradas en celular de abuela de Loan: con quiénes habló

A 46 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en la localidad de 9 de Julio, el peritaje realizado al celular de Catalina, la abuela de 87 años del menor, descubrió 34 llamadas eliminadas, al tiempo que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo rechazó que el Gobierno correntino sea querellante en la causa.La familiar del niño organizó el almuerzo en su vivienda el pasado 13 de junio cuando se extravió su nieto de 5 años.Su teléfono, un Samsung modelo GSM GT E1205Q es un dispositivo añejo y no tiene muchas aplicaciones, por lo que facilitó el trabajo de la brigada del Departamento Antisecuestros de la Policía Federal Argentina.Además, habían dos carpetas, tres números de IMEI y 31 contactos.En este sentido, Catalina tenía agendados a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava ( victoriac ), y Antonio Benítez, marido de Laudelina Peña, todos ellos detenidos por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño.Además, Diego "Huevo" Peña, esposo de Camila Núñez, también estaba entre los números hallados.Antes de la desaparición de Loan, Catalina realizó 13 llamadas entre las 11:56 y las 13:30. Esto llama la atención porque de acuerdo al testimonio de Macarena, hija de Laudelina y Benitez, ella, su hermana, Loan y su padre José llegaron a las 10:41 de la mañana. La chica aseguró que su madre ya se encontraba allí porque "había ido a cocinar".El estudio informó que Catalina se comunicó con "victoriac" durante 2 minutos y 40 segundos, luego, a las 12:30, llamó a un número que no estaba agendado, y habló 40 segundos. La línea era utilizada por José Peña y María Noguera, padres de Loan.A los 2 minutos, 12:32, llamó nuevamente a Caillava, que duró apenas un segundo, y luego habló otra vez con la mujer del ex marino Carlos Pérez, nada más que 8 segundos. Tras estas breves conexiones, hubo una llamada a José/María por tres segundos, se cortó y se retomó por otros tres segundos más, a las 12:34.12:36 "le pega un tubazo" a su yerno Benítez y a las 12:38 figura una comunicación con José/María de dos segundos. La anciana se conecta con Caillava a las 12:40 (dos segundos). A falta de dos minutos para las 13, llamó a Laudelina (47 segundos).A las 13 puntual se comunica con un número que no está agendado y vinculado a un periodista de la zona y a las 14.25, Laudelina recibe el primer aviso de Benítez: Loan se había perdido.Cuando pasaron 12 minutos de las 16 de aquel jueves 13 de junio, Catalina recibió un llamado de Buenos Aires, un número sin agendar en el Samusung GSM GT E1205Q de 9 minutos y 25 segundos. A las 18.02 realiza otro llamado a Benítez de dos segundos.Por otra parte, los peritos detectaron una conexión saliente con Diego Peña de poco más de cuatro minutos y se retoma a las 18.08 y 18.12.En último término, hay seis llamados al abonado a nombre de Noguera (que también usaba José) a las 12.30; 12.33; 12.34; 12:38; 12.39 y 13.08.Asimismo, hay dos llamadas con Benítez a las 12.36 y 18.02. Un llamado a la línea de Laudelina, en el horario de 12.58 y los contactos con Diego Peña. (NA)