Video: Jugadores protagonizaron una batalla campal en la definición de un torneo

Una batalla campal entre jugadores de los clubes 25 de Mayo y Atlético Lucas González quedó registrada en imágenes a las que accedió Elonce. Los violentos incidentes ocurrieron este domingo, en el Estadio “El Pinar”, en el marco de la definición del Torneo Apertura de la Unión Deportiva de Ligas.



“Faltando un minuto para terminar el encuentro, en una situación que no se puede explicar, empezó una gresca entre jugadores de ambos clubes. De inmediato, interpusimos la burbuja de seguridad para los árbitros y se produjo una pelea en todo el campo deportivo, con intervención de ambos planteles y cuerpos técnicos”, confirmó a Elonce el jefe de la Departamental policial Nogoyá, Rafael Godoy; y aclaró que “la situación no fue contra lo árbitros, sino entre jugadores”.



El comisario explicó que se tramita el expediente prevencional “por Violencia en espectáculo deportivo”. “Se chequean los videos recibidos y los que Policía también filmó; todo está en proceso de investigación y hay una persona detenida por Resistencia a la autoridad y Lesiones en flagrancia”, reveló al confirmar que el apresado permanece alojado en la jefatura y a disposición de la Justicia.



“Hubo tres denuncias: una de un jugador del 25 de Mayo y dos de Atlético Lucas González”, indicó y comentó que los futbolistas registraron heridas leves, más precisamente, cortes en el rostro producto de golpes de puños.



“Ninguna situación de violencia se entiende”, opinó el comisario y refirió que el episodio “fue fuera de todo contexto” porque -según explicó- “no hubo ninguna situación de partido”.



“Fue una circunstancia dentro del campo de juego, entre jugadores”, remarcó al ratificar que se tramita el expediente “para ser inflexibles en las sanciones”.



En la oportunidad, Godoy ratificó que “los hinchas no tuvieron participación en los sucesos; no hubo lesionados entre los asistentes al espectáculo”; y destacó que los árbitros y el personal policial resultaron ilesos. “El operativo policial fue exitoso porque no hubo invasión masiva de cancha; solo hubo una persona y está detenida en Jefatura”, acotó al respecto.



“El proceso demorará porque se deben individualizar acciones y luego notificar a los imputados; luego habrá sanciones ejemplificadoras para evitar, en el futuro, que ocurra una circunstancia parecida”, aseguró el jefe de la Departamental policial Nogoyá. (Elonce)