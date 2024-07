Detienen a un italiano que llevaba cocaína impregnada en 11 kilos de ropa

La investigación se originó en el marco del intercambio de información internacional que la Policía Federal Argentina, realiza con diversas Policías del Mundo; de esta manera se logró dar con un italiano que poseía varios viajes a nuestro país, procedente de Europa, el cual mantenía conexión con organizaciones criminales del viejo continente.Durante estos viajes, permanecía por lapsos de tiempo muy acotados, se registraba en distintos hoteles y prácticamente no traía equipaje consigo, resultando además sumamente llamativo que el mismo siempre se trasladaba desde la ciudad de Buenos Aires, hacia el Noroeste argentino, especialmente a las ciudades de San Ramón de la Nueva Oran y Salvador Mazza, para luego retornar a su país de origen, previo realizar escalas en otras ciudades europeas y abordar una compañía distinta a la originaria con destino final a la República de Italia.Este accionar hizo sospechar a los detectives, ya que el mismo se configura con la modalidad delictiva comúnmente conocida como “mula” utilizada para el “tráfico de drogas”.Por este motivo, se inició una investigación con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y tras la realización de tareas investigativas, se logró determinar que el sospechoso se encontraba en la ciudad salteña de San Ramón de la nueva Oran, próximo a subir a un colectivo con destino a la Terminal de Retiro, teniendo una reserva aérea para el día siguiente a la ciudad de París - Francia - con arribo final a la República de Italia.Por ello, personal destacado de la División Operaciones Federales y de Antidrogas Orán de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, contando con elementos técnicos, implementaron una vigilancia encubierta en la Terminal de Ómnibus de Oran, observando al investigado arribar con una valija.Al momento que el sujeto pretendió ascender al micro, fue interceptado por los policías Federales, y revisaron sus pertenencias por el perro detector, que alertó sobre la existencia de estupefacientes. Esto fue ratificado mediante scanner móvil y reactivos que arrojaron positivo para cocaína, que estaba impregnada en todas las prendas de vestir que llevaba en el equipaje, las que arrojaron un peso de 11 kilos por un valor total estimado en el mercado europeo de U$S 360.000).Esta modalidad poco usual en nuestro país, consiste en pasar de solido a liquido el material estupefaciente, para luego “impregnarlo” a las prendas de vestir y mediante un secado se adhiere en la tela de la prenda, no cambiando casi su textura ni color.El traficante italiano, quedó detenido por infracción a la ley 23.737 en su modalidad “tráfico internacional de estupefacientes”.