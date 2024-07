Crimen de Catalina: trasladaron a Néstor Soto a otro pabellón y recibió visitas

Cómo sigue la causa sobre el femicidio de Catalina

el femicida confeso dese presentó en Tribunales para someterse a una pericia interdisciplinaria por el crimen, pero se negó a colaborar. Tras ser trasladado desde la cárcel de Bouwer hasta la sede judicial, finalmente rechazó someterse al procedimiento.Según dijo su abogado, Gastón Schönfeld, al canal El Doce, se trató de una estrategia legal. “Estamos en condiciones de solicitar que fijen fecha y hora de declaración para que pueda ejercer su defensa material”, señaló aunque aclaró que evaluarán si declarará o no en esa oportunidad.Schönfeld sostuvo que su consejo técnico acelerará “los términos para que declare, evitando que el dictamen pericial (de la pericia interdisciplinaria fijada para este viernes) demore cinco días hábiles”.Sobre la posibilidad de no declarar en la fecha que establezca la fiscalía de José Mana, el letrado remarcó: “Es una decisión que tiene que ver con su estado anímico y con el caudal de prueba que tenga la fiscalía”. “Una vez que nos topemos con las características del expediente y verifiquemos cuáles son los elementos de prueba, decidiremos si presta declaración o si lo hace en una segunda oportunidad”, dijo.Soto,finalmente dejó de estar en un sector aislado del penal yque no pondrían en riesgo su integridad.Según el abogado, el estudiante de arquitectura mejoró su estado anímico “tras haber sido atendido por una asistente social y una psicóloga”. También indicó que recibió visitas de su madre y su padrastro.Los peritos se encuentran analizando los celulares de Néstor Soto y de Catalina Gutiérrez. Eso no modificará la carátula de homicidio calificado por alevosía y por mediar violencia de género (femicidio), pero podría ser un agravante.El Doce informó que: “No es que comenzó ahí. Debe haber sido desde mucho tiempo antes”, dijeron respecto a lo ocurrido esa noche.Hasta el momento, las pericias realizadas en la causa indican que Soto asesinó a la víctima en su casa luego de mantener una discusión. En el allanamientode la joven, pelos rubios y ropa húmeda dentro del lavarropas.