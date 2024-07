Incautaron una moto a sospechoso de estafar a una vecina en Chajarí

Policiales Mujer entregó joyas y ahorros a estafador que la engañó con cambio de billetes

Sobre la estafa

En el marco de una causa que investiga la estafa a una vecina de Chajarí , personal policial allanó la vivienda de un sospechoso, en la zona suroeste de la ciudad, y procedió al secuestro de una motocicleta Benelli Leoncino de 250cc gris (dominio A152BLL), una campera negra marca Proskin, un pantalón largo negro, un teléfono celular Samsung A30, un par de zapatillas negras marca Converse All Start y un casco de marca AGV. En el procedimiento, también se incautaron tres plantas de Cannabis Sativa y distintos recipientes con la misma sustancia.El sospechoso, de 30 años, sería quien conducía la moto en la que se trasladaban los estafadores; su acompañante, en tanto, llevaba un buzo con capucha y por tal motivo aún no había podido ser identificado.El fiscal formalizaría la imputación una vez analizados los elementos de prueba hasta aquí recabados. Es que, además, habrá que determinar si quien retiró el dinero es la misma persona que hizo el llamado telefónico a la víctima para, mediante engaño, concretar la estafa.Una vecina de Chajarí fue víctima de una estafa a través de la modalidad conocida como “cuento del tío”; el estafador la engañó con el cambio de billetes y la víctima terminó entregándole sus ahorros en pesos y dólares, además de sus joyas; el hecho ocurrió a mediados de julio.En relación a la estafa, se supo que el delincuente simuló ser empleado del banco y le dijo que estaba junto a su hija, cambiando billetes viejos por nuevos; y le recomendaba que entregue el dinero que tenía en su casa para hacer lo mismo, argumentando que se trataba de billetes que se estaban por vencer.El supuesto empleado le manifestó que su familiar estaba reunido con el gerente; además, le indicó que enviaría a un bancario para que retire el dinero y, por si fuera poco, le sugirió que aproveche para entregar algunas joyas, esgrimiendo que el banco paga más que en otros lugares.Finalmente, una persona se acercó al domicilio de calles Baloni y Estrada, y la mujer entregó el dinero en pesos, serían algunos millones, aunque no se conoció el monto exacto, también algo de dólares y joyas, publicó"Eran los ahorros de unos 40 años”, revelaron allegados a la investigación.