Tenía restricciones y seguía acosando y amenazando a su ex pareja

En la tarde de este jueves efectivos de la Comisaría Séptima de Concordia respondieron a múltiples llamados en inmediaciones de calles Larocca Este y Grinberg, donde un joven de 24 años, se encontraba acosando y amenazando a su ex pareja de 23 años, con quien tiene restricciones judiciales establecidas por el Juzgado de Familia.



Asimismo, una vecina de la víctima, de 53 años, también presentó una denuncia por amenazas.



Tras ir dos veces al lugar, el individuo no fue encontrado, pero en una tercera ocasión, fue localizado a pocos metros del domicilio de la víctima y fue detenido.



El Fiscal de Género confirmó la detención del acusado por los delitos de desobediencia judicial en flagrancia y amenazas calificadas. Según la denuncia de la vecina, en ocasiones anteriores el individuo había sido visto portando una escopeta, la cual no fue hallada en el momento de la detención.