Hallaron a mujer ahorcada en su casa: sospechan de su ex que la hostigaba

Un intento de asesinato y una restricción de acercamiento: el calvario de Daiana Fontes

Cansada de ser hostigada por su expareja, Daiana Fontes tenía pensado irse de Quilmes para radicarse en Mendoza y así comenzar una nueva vida. Tenía todo listo para viajar el próximo 16 de agosto, un día después del cumpleaños de uno de sus dos hijos. El jueves pasado, sus familiares la encontraron ahorcada en la habitación de su casa.La reja de la ventana del cuarto donde la hallaron colgada con un cable tenía signos de haber sido forzada, había una marca de un zapato en la puerta y se encontraron pisadas -que no eran de la víctima- y colillas de cigarrillos tiradas a su alrededor. La escena del crimen, a simple vista, demostraba que alguien más habría estado allí adentro, y todos los ojos estuvieron posados en su ex, quien tenía una orden de restricción de acercamiento.“A 30 centímetros de ella había frascos, si alguien se ahorca tiene movimientos involuntarios, todo lo que hay en el rango del extremo vuela, y estaba todo perfectamente acomodado. Si vos colgás a una persona inconsciente, queda todo en su lugar”, explicó Ileana Lingua, subsecretaria de Derechos Humanos, Género y Diversidad en Municipalidad de Quilmes.Ileana, que venía acompañando a Fontes desde el 26 de junio, no tiene dudas de que existió la participación de un tercero y las pruebas que hay respaldan esta teoría de un posible femicidio. Sin embargo, los procedimientos que se hicieron en la escena por parte de los investigadores impidieron determinar si se quitó la vida o si efectivamente la mataron.La mujer de 33 años, que trabajaba en la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Quilmes, habló con un psiquiatra que le otorgó una licencia por unas semanas. Buscaba acomodarse los últimos días que le quedaban en Buenos Aires antes de partir para Mendoza.“Desde que habla con el psiquiatra, en vez de ser víctima de violencia de género, el sistema interpreta que se transformó en una paciente psiquiátrica”, argumentó Lingua, y siguió: “El psiquiatra sabía del riesgo enorme que ella tenía. Quería empezar de cero, pero necesitaba un período de licencia para poder acomodar todo esto, entonces en ese contexto arrancó el prejuicio”.Los dichos de Lingua están respaldados con las flojas medidas que los peritos tomaron en la escena del crimen, ya que dijeron que se suicidó: “El primer perito interpretó que era paciente psiquiátrica”.“Ahí empiezan las dudas, porque cualquier persona con sentido común, cuando valora la escena del crimen, observa un montón de irregularidades”, remarcó con respecto a las anomalías que se vieron en la habitación donde hallaron el cadáver.La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 3 de Quilmes, a cargo del fiscal Martín Conte, calificó el hallazgo del cadáver como “averiguación de causales de muerte” y los familiares de la víctima insisten que detrás hay algo más. Por este motivo, el miércoles por la mañana realizaron una movilización en los Tribunales de Quilmes.En diciembre de 2023, Daiana y su pareja le pusieron fin a la relación tras 9 años, tiempo en el que tuvieron dos hijos. De acuerdo a lo que contó Lingua, a los pocos días de la separación, él entró a robarle a su casa todos los ahorros y ella lo denunció.15 días después, la esperó en la puerta del colegio de sus hijos e intentó apuñalarla con un destornillador. Debido a que el colegio estaba en arreglo, había dos obreros en el lugar e impidieron el ataque.Por ese hecho, el 11 de marzo de este año el hombre fue condenado a un año y dos meses de prisión por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género”. Debido a que la condena no fue de cumplimiento efectivo, salió en libertad a los pocos días. “El sistema fracasó un montón con ella”, apuntó Lingua.El agresor tenía, además, una restricción de acercamiento, pero solicitó ante la Justicia que se le achique la distancia porque sino no podía ir a trabajar a la ferretería de uno de sus mejores amigos. Aunque se sospecha que esto era solo una excusa: “Creemos que era para supervisar a Daiana porque justo era en la misma cuadra donde vivía”. Pese de las denuncias constantes de Daiana sobre el incumplimiento de las restricciones, la Justicia no revocó su libertad.“Ella vivía aterrorizada, no podía salir sola. Siempre salía con alguno de sus familiares”, aseguró Lingua, y contó que la víctima había radicado varias denuncias a las que nunca se le dieron curso. Al mismo tiempo, solicitó que en el caso intervenga un fiscal con perspectiva de género: “No es lo mismo un suicidio, un suicidio inducido que un suicido vinculado (femicidio)”.Todavía no se descarta la hipótesis de que otra persona, que no sea su expareja, haya participado del hecho. Esto se debe a que la víctima tenía dólares en su poder que había cambiado antes de irse a Mendoza. Este jueves, el abogado de parte se va a reunir con la familia y se va a presentar como querellante en esta causa. (Todo Noticias)