Prorrogan prisión preventiva para acusado de asesinar a joven de 22 años

Sobre el hecho

Prorrogaron prisión preventiva para el acusado de matar a tiros a Brandon Dietz de 22 años, quien murió el 22 de diciembre de 2023 en el barrio Maccarone de Paraná.Tras la audiencia, el abogado querellante, Boris Cohen, informó a Elonce que se determinó “prorrogar la medida de prisión preventiva que pesaba sobre el menor (17 años), pero con una morigeración durante la semana, para que pueda asistir a un complejo educacional”. Además, sostuvo que “en la causa rige la ley de la menor edad, pero el juez valoró que en ciertos aspectos debió prorrogarse esta medida”.En este sentido, amplió que el acusado del crimen “quedó sujeto a un arresto domiciliario de viernes a lunes y en un complejo educacional los días de semana. Actualmente, el joven porta el dispositivo de tobillera electrónica y también solicitamos la instalación del botón antipánico en todos los familiares testigos de la causa, ya que con posterioridad al hecho hemos tenido otras denuncias”“Fue un proceso largo, hubo intervención de varios actores judiciales, como un juez de garantía radicado en el juzgado de Niños y adolescentes. Fue muy complicado reunir información, los testigos estaban temerosos y logramos reunir el material probatorio para elevar la cusa a juicio y sabemos que en el debate plenario lo abrumador de la prueba ameritará una condena”.En cuanto al caso, señaló que “el arma no fue encontrada, hubo allanamientos, pero nunca se dio con el arma utilizada. La familia vive estas circunstancias con temor y varios familiares requirieron asistencia psicológica. Fueron muchos disparos a la humanidad d Brandon y generó mucho temor”.El homicidio ocurrió alrededor de las 15 del viernes 22 de diciembre de 2023 en la esquina de calle Neuquén y Cortada 22 del barrio ubicado en la zona norte de la ciudad, cerca de la costanera. En ese lugar mantuvieron una discusión Brandon Dietz con el adolescente, por motivos que aún no trascendieron oficialmente, pero que describieron como "problemas barriales".En un momento, el menor sacó una pistola calibre 22 y comenzó a efectuar varios disparos hacia el joven. Algunos de esos proyectiles impactaron en el abdomen de la víctima, quien quedó malherido y fue trasladado al hospital San Martín. Los médicos y enfermeros no pudieron hacer nada para salvarlo y a las 21, se informó el fallecimiento de Dietz.La investigación quedó a cargo de la División Homicidios (Dirección Investigaciones). En el lugar intervino personal de Criminalística que realizó el relevamiento balístico, cuyos indicios serán peritados. El arma aún no fue localizada.Los testigos reunidos por los investigadores son principalmente familiares de la víctima. Todos apuntan al adolescente de 17 años como autor de la agresión mortal. El trabajo en el barrio se vio complicado porque había una gran tensión y gritos sobre todo de parte de los familiares del fallecido hacia los del acusado. Se aguarda por tener más declaraciones para poder tener una reconstrucción más completa de lo que fue el hecho de sangre.