Nuevamente intentaron ingresar droga a la cárcel de Coronda con una paloma

El uso del término paloma "mensajera"

No es la primera vez que aparece una paloma “mensajera” transportando pequeñas dosis de droga en inmediaciones de la cárcel ubicada en esa ciudad. El último episodio se registró en abril de este año.En esta ocasión, personal del Comando Radioeléctrico de la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo divisó al ave posada en una de las garitas perimetrales de la Unidad Penitenciaria Nº 1. Según fuentes policiales, en ese momento la paloma salió volando y llegó hasta el patio trasero de una vivienda cercana.Los agentes acudieron al lugar y con la autorización de los ocupantes ingresaron al inmueble y capturaron al ave. Seguidamente, con la presencia de la dueña de casa que actuó como testigo, los agentes procedieron con mucha delicadeza para no lastimar al pájaro a la apertura de los envoltorios.Así se comprobó que en el interior de los sobres había marihuana en pequeña dosis. El episodio fue comunicado a la Policía de Investigaciones de Santa Fe.Personal de guardia de la cárcel descubrió que una paloma que no podía volar debido al peso que trasportaba, llevaba dos bolsas con marihuana que iban a ser ingresadas al establecimiento penitenciario.Aquel hecho se produjo alrededor de las 20 frente al portón de acceso al establecimiento penitenciario ubicado sobre calle Belgrano. En ese lugar, los guaridas advirtieron la presencia de una paloma que no podía volar y a la que en uno de sus intentos se le cayó una pequeña bolsa de nylon. La situación llamó la atención de los agentes quienes, al acercarse al animal, notaron que llevaba dos envoltorios que contenían una sustancia vegetal similar a la marihuana.Ese incidente ocurrido en abril derivó en una respuesta de lainstitución que nuclea a los criadores de palomas mensajeras. La entidad criticó el tratamiento mediático que se le dio al caso.donde se hacía referencia al animal en cuestión como “paloma mensajera”. Los aficionados explicaron que las palomas mensajeras en Argentina solo se crían con fines deportivos y que el ave que ingresó a la cárcel de Coronda no pertenecía a este grupo.“A raíz de la información periodística relativa a la utilización de una paloma para transportar droga al interior de una cárcel, y la asociación de esa paloma caracterizada como “mensajera” a la colombofilia,, explicó la institución.“Las imágenes difundidas permiten deducir que se trata de una paloma común (de las que están en plazas y azoteas) y no de un ejemplar tipo mensajera, que en nuestro país se crían exclusivamente con fines deportivos”, continuó la Federación Colombófila Argentina.