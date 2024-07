Influencer asesinada: modificarían imputación para posible condena perpetua

Sociedad El desgarrador mensaje de despedida del novio de Catalina Gutiérrez

El único detenido que tiene la causa por el femicidio de Catalina Gutiérrez en Córdoba podría ser indagado este martes y allí la fiscalía modificaría la carátula de imputación de Néstor Soto a femicidio y no homicidio simple.Los vecinos de Córdoba siguen conmovidos por el crimen ocurrido el 18 de julio cuando la policía encontró muerta dentro de su auto, con indicios de haber querido ser incendiado, a la influencer Gutiérrez. Fue horas antes cuando su familia denunció su desaparición cuando se dirigía a una cena con amigas.Aun así, con el paso de las horas el caso se tornó todavía más cruel cuando Néstor Soto, amigo de la víctima, confesó el crimen al sostener que la joven “era el amor de su vida”.Javier Pretto, abogado y amigo de la familia Gutiérrez, explicó lo que se espera en el caso: “Este lunes visitaremos al fiscal José Mana para tener algunas respuestas iniciales, pese a que todavía no pueden acceder a la información completa debido al secreto de sumario”."Falta, por supuesto, la imputación definitiva, indagar al acusado para que posteriormente podamos tener toda la verdad", manifestó.En diálogo con Cadena 3, el defensor destacó que la carátula podría modificarse a partir de las pruebas y que la familia “está muy golpeada”.Por el momento, Soto está detenido en el penal de Bouwer y no designó abogado, motivo por el cual se cree que la indagatoria se realizará este martes.