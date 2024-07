Buscan a peón rural que salió a pescar el sábado y no regresó a la estancia

Buscan a un hombre de 53 años que, el sábado, salió a pescar y no regresó a la estancia en la que trabaja; se presume que se desorientó y se perdió en campos de la zona rural del departamento Feliciano.



Se trata de Daniel Antonio “Bocha” Fernández, quien trabaja en un establecimiento rural “Portón Colorado”, ubicada en Distrito Basualdo, y se domicilia en el Barrio Santa Rosa de Chajarí.



La estancia donde trabaja Fernández es arrendada por una empresa chajariense y fueron, precisamente, sus empleadores quienes le comunicaron a su familia que hicieron la denuncia correspondiente.



Al momento de ausentarse, Fernández llevaba puesto borcegos, jean, un buzo blanco, gorro y una bolsa con unas líneas.



“Él se camina todo y está sin celular. La Policía buscó rastros con un perro y, al parecer, por la noche prendió fuego”, comentó su hermano sobre los indicios encontrados.



Consideran que está desorientado porque el sábado por la noche, a un kilómetro de sector donde estaba, solicitó agua a unos vecinos que lo orientaron. No obstante, Fernández no regresó y el domingo la Policía inició la búsqueda, la que se interrumpió anoche y fue retomada esta mañana.



En la mañana de este lunes estaría partiendo desde Chajarí una dotación de Bomberos Voluntarios también con perros rastreadores para buscar a Fernández. (fuentes: Tal Cual y Chajarí al día)