Avioneta abandonada en Ruta 12: denuncian que está sin custodia junto a escuela

Policiales Confirman que usaban para trasladar cocaína la avioneta que aterrizó en Ruta 12

Temor y conmoción de vecinos

Las Fuerzas de Seguridad, con autorización del Municipio local, colocaron en un predio contiguo a una Escuela Técnica de la localidad de Ita Ibaté, la avioneta narco que fue abandonada el martes pasado sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1131, en la provincia de Corrientes.Ante tal situación, las autoridades educativas y los vecinos se encuentran preocupados debido a que no existe custodia del vehículo.Las fotos y videos que circulan en redes sociales, junto a comentarios de alumnos y tutores expresan mucha indignación, muestran que la avioneta narco ahora forma parte del paisaje en un predio educativo.El pasado martes 16 de julio, la avioneta de marca Cessna, de origen boliviano, fue encontrada abandonada en plena Ruta Nacional 12 con rastros de cocaína.Se trata del espacio que los alumnos y alumnas de la Escuela Técnica Secundaria (7 de Agosto y Julio A. Roca) utilizan para dar clase de Educación Física, practicar deportes como fútbol, vóley, atletismo, eventos sociales, culturales y educativos con la comunidad.Fuente locales relataron que la administración del intendente itaibateño, Secundino Manuel Portela y su esposa, la Rectora de la Escuela Técnica, Virginia Bernardis les entregaron a las Fuerzas de Seguridad el predio para estacionar dicho vehículo.“Estamos con miedo porque, además de que está ocupando un lugar que es para recreación y actividad física de los chicos; está sin custodia federal ni local y no sabemos si los que abandonaron la avioneta no querrán recuperarla. Está sin ningún tipo de custodia, en medio de un predio educativo y rodeada de barrio de muchas viviendas”, expresaron vecinos de la zona.Tutores de la Escuela Técnica de Itá Ibaté están pidiendo que “el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad intervengan en esto”, que saquen la aeronave del predio y de la localidad. Que lleven la avioneta narco a predios seguros, con custodia federal en Ituzaingó, Posadas o la Ciudad de Corrientes.El hecho de convulsión y rechazo se da además en medio de “un clima de mucha desconfianza de la ciudadana hacia la Policía de Corrientes, La Justicia y las fuerzas de seguridad por lo que está mostrando el caso Loan Peña”, señaló indignado un tutor itaibateño. Fuente: (ElLitoral)