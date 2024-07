Indagaron a “Fierrito” Ramírez y al tío de Loan: aseguraron que son inocentes

Sociedad En Corrientes le suplicaron a la Virgen de Itatí por la aparición de Loan

Daniel "Fierrito" Ramírez y Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña, prestaron este miércoles declaración indagatoria, tras estar detenidos e imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño de 5 años, y aseguraron que son "inocentes".Ramírez fue más allá y sostuvo que tanto él como su esposa Mónica del Carmen Millapi no tienen nada que ver con la desaparición del menor.Hanson sostuvo que "no hay pruebas concretas" contra su cliente, y Monti subrayó que Pozzer Penzo no le da crédito a lo que compareció Laudelina.La declaración del tío del nene desaparecido se prolongó hasta este miércoles por la noche y reveló que en la cárcel donde se encuentra alojado fue "golpeado".Este jueves será el turno de la ex funcionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava y su pareja Carlos Pérez, ex capitán de navío en la Armada Argentina.