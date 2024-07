Murió una joven madre y su hijito está grave tras incendiarse una vivienda

Una joven madre de 26 años falleció mientras intentaba acomodar troncos en una estufa precaria, utilizada debido a la falta de gas en la vivienda, mientras que su hijo se encuentra internado en grave estado en el hospital Castro Rendón.Según informó Noticias 7 de Neuquén, el siniestro ocurrió en la mañana de este miércoles en una vivienda ubicada en la calle Nontué, en el barrio Gran Neuquén donde el fuego se propagó rápidamente, consumiendo la casa en cuestión de segundos.El medio neuquino señaló que esa situación en la vivienda refleja un problema mayor en el barrio: la falta de conexión al servicio de gas. A pesar de que la obra de gas en el sector de Gran Neuquén terminó hace más de dos meses, muchas casas aún no cuentan con la conexión necesaria lo que obliga a las familias a utilizar métodos inseguros para calefaccionarse durante el invierno.Personal de criminalística trabajaba en el lugar del incendio y los Bomberos lograron contener el fuego antes de que se propagara a otras viviendas, mientras que la comunidad está profundamente afectada, especialmente por el estado del niño, cuya evolución es incierta.El pequeño fue llevado de urgencia a cirugía, pero no se conocen aún los detalles exactos de su estado, mientras que el dolor y la preocupación se sienten en todo el barrio, donde la madre fallecida era muy querida.Este no es un caso aislado, ya que, en Neuquén y las zonas aledañas, los incendios provocados por métodos de calefacción precarios son frecuentes durante el invierno y las autoridades y la comunidad hacen un llamado urgente para mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos como el gas natural.